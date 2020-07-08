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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/8 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:07 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 8-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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يرج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.
عاطفيا: يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك العاطفية.

 برج الثور 
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا:  مسئوليات كبيرة على عاتقك ومع ذلك لا تضغط على الآخرين وأمهلهم وقتا.
عاطفيا واجتماعيا: لا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

برج الجوزاء 
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا:  يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.
عاطفيا واجتماعيا: تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.


 برج السرطان 
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: ستناقش أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

 برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا وعاطفيا:   كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك.
مهنيا: عليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة وتجنب العناد.

برج العذراء 
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.
مهنيا وصحيا: القمر يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.
عاطفيا:تفاهم مع من تحب وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

 برج العقرب 
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: إذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.
عاطفيا واجتماعيا:يجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

برج القوس 
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بروح هادئة ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.
عاطفيا وعائليا: قد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

برج الجدي 
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: عليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأن في توقيع الأوراق والعقود.
عاطفيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

 برج الدلو 

من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.
مهنيا: تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

 برج الحوت 
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تنظم أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعًا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنب التعالي.
مهنيًا وصحيًا: تحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور. 
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