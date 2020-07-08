حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/8 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

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يرج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: تستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

عاطفيا: يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك العاطفية.





برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا: مسئوليات كبيرة على عاتقك ومع ذلك لا تضغط على الآخرين وأمهلهم وقتا.

عاطفيا واجتماعيا: لا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.





برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.

عاطفيا واجتماعيا: تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.









برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: ستناقش أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.





برج الاسد





من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وعاطفيا: كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك.

مهنيا: عليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة وتجنب العناد.





برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

مهنيا وصحيا: القمر يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.





برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

عاطفيا:تفاهم مع من تحب وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.





برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وعائليا: إذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.