توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت ٢٧يونيو إلى الجمعة ٣ يوليو

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع، سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 27 حزيران الى الجمعة 03 تموز 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

لا بدّ أن أحذرك هذا الاسبوع من اللهو والتقصير ان وجود المثلث الفلكي المائي قد يحمل انفعالات قوية وتحديات صعبة فكن مستعدًا! قد تتأجل المعاملات على أنواعها وتتأجل المشاريع والنتائج فتكون الضغوط والمسؤوليات والخلافات والانفعالات أسبابًا رئيسية لا تستغرب إذا شعرت ببعض الغضب أو العدائية تجاه محيطك. قد تتسرّع بملاحظاتك أو اتهاماتك الفاضحة أو ربما تجد نفسك في مأزق مربك جدًا محاطًا بالأعداء والمنافسين الاشدّاء. كما قد تتهوّر باتخاذ خطوة أو قرار لتندم عليه سريعًا أو قد تفقد الحماية والمناعة لتجد نفسك ضحية التهوّر.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

سوف تلاحظ أن شؤونك العاطفية في وضع جيّد ولا غبار عليها. يلاطفك الحبيب ويبادلك العواطف والوعود الصادقة. هناك انقشاع تام وبالك مرتاح للثقة بينكما لكن قد يعكّر الجوّ بعض التشنج ً فحاول تفادي الجدال والنقاش خلالها كن واقعيًا واعمل لمصلحتك ولمصلحة العلاقة. كن جريئًا وقدّم بعض التنازلات في سبيل تقريب المسافة بينكما لا داعي للتدخلات الخارجية تطفّل الغرباء والاقارب. كن حريصًا على قدسية العلاقة وخذ قرارًا بتصحيح الروابط والاختلافات.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تشعر بالارتياح بسبب تعاطف كبير من الكواكب التي تتماشى مع تطلّعاتك فتدعم أفكارك وتوجهّاتك. إن هذا الاسبوع مناسب تمامًا لاقتحام المجهول والجديد متكّلًا على حدسك وحظّك الجيدين سوف تساعدك السماء فتكثر لديك الخيارات وتنفرج الضغوطات لتجد نفسك مطمئنًا مرتاحًا لتلملم ذيول العام بهدوء وثقة. هناك وعود متنوعة وتسهيلات على مختلف الصعد أمّا التقدّم فمرهون بحماسك وبرغبتك في العمل. لا عائق في دربك وذلك لا تلق اللوم على أحد إذا لم تلفح حان الوقت لمواجهة الواقع ولاستجماع القوة والقرار للتحرّك

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تلتقي وجهات النظر مرّات عديدة لكنّها تختلف مرات أخرى فيواجهك الحبيب بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات. إذا كنت تقدّس العلاقة وتحترمها لا مشكلة لديك بتقدم كل ما يطلبه منك الحبيب أو تتطلبه العلاقةهناك مقوّمات عديدة داعمة للسعادة وللاستقرار ستسير الامور بشكل جيد لأصحاب العلاقة المتنية لكن العلاقة المتأرجحة ستواج تحديات إذا ستكون الخلافات غيمة عابرة لدى العلاقة المتينة ولا بدّ أن تعبر بسلام لكن عليك أن تسارع الى تطمين الحبيب واستعادة ثقته بك



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

وجود القمر في العقرب أمر مربك ويسبب الفوضى لذلك كن جاهزًا وقم بالتحضير لعملك مسبقًا ولا ترتجل الاّ في اقسى الحالات. إحم موقعك الحالي من التراجع والفشل والخسائر. لا تنفعل حتى لو تعرضت لاستفزاز أو ظلم. أبق الباب الحوار مفتوحًا وإبحث عن الدعم والتحالف. واتمنى لك كل التوفيق تبدو نشيطًا ومثابرًا ومجتهدًا لا سيّما في اعمالك الروتينية. قد لا تتشجع للمشاريع الجديدة لكن لا بأس في ذلك، المهم ان تحافظ على سمعتك الجيّدة وألا تثير الشغب والبلبلة في محيطك

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يساعدك كوكب الزهرة المتنقل في برجك ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء. تتخلص من اوهامك لتبدو قويًا وواضحًا في كلامك وملاحظاتك. أنت ذكي وتعرف كيف تحافظ على حسن سير الامور، تتصرف بتفاؤل وتعامل الحبيب بليونة واحترام الامر الذي يدعم استمرارية العلاقة الجديدة ويعزّز العلاقة المتنية لا خوف عليك من المشاكل أو المشاحنات الصعبة فأنت قادر على تخطيها بسهولة ولا خوف على أية علاقة من القطيعة بل سوف ينطلق العازب في رحلة البحث عن الحبيب.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تكون الفترةالحالية ناشطة وفعّالة، وتخدم مصالحك شرط التعاون مع الآخرين، تجد عندئذٍ من يقف الى جانبك ويدعم خطواتك فلا تقف مكتوف اليدين كن حاضر فأنت قد دخلت حاليًا وأصبحت في مرحلة التقدم والبناء والإعمار وحتى الإزدهار الدرب سالكة وما عليك سوى تركيز الجهود والطاقات، وتحديد الاتجاهات والأولويات وعدم إضاعة الوقت الثمين.تكون المعنويات عالية حيث يوفر لك الحظ جوًا مناسبًا تمامًا للعمل والانتاج، تميل الى استفزاز الواقع بصورة ذكية وعملية تجعلك مميّزًا عن الغير وجاهزًا المستجات بروح رياضية وعملية. تعتمد وسائل فعالة وتتسلّح بأعصاب متنية تدفع بالمنافسين أو المشككين الى التراجع.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين الامر الذي يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة. فكيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق, لا داعي للاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السوداء. كل ما يتوجب عليك أن تفعل هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أر إيجابية من كل ما يجري.مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى ولو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.





برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

لا يناسبك المثلث الفلكي المائي لذلك لايعجبك شيء ولا تتجاوب مع الزملاء بسهولة فلا تنتظر انفراجًا أو تسوية حاسمة هذا الاسبوع ولا تتوقع الكثير من المعجزات فهي بعيدة كل البعد بشكل خاص في الاسابيع الثلاثة الأولى ، تذهب إلى عملك بصورة آلية وتؤدي واجباتك مع بعض التقصير مظهرًا أحيانًا لا مبالاة على مرأى ومسمع من المسؤولين. حاذر المواجهات فهي الأسوأ وقد تحمل لك أنذارا حاول تأجيل المبادرات أو الخطوات المهمة. وحاذر من الفوضى والخيبة والتأخير في المعاملات

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

عودة الزهرة لسيرها الامامي في الجوزاء امر ايجابي جدا, ستسعد إلى جانب الحبيب فأنت لست وحيدًا بل يبدو وكأن الحبيب مصر على مرافقتك أو إقناعك بأنه الحبيب المخلص. بالرغم من الشعور بالملل والضجر لن تعاني من أي حرمان عاطفي إذا كنت العلاقة متينة. أما إذا كانت العلاقة جديدة فهنالك بعض الخيبة أو الالتباس. في جميع الأحوال، سوف تعالج الأمور العاطفية بتفهم وعلى الأرجح ستلاقي تفهمًا وتجاوبًا من قبل الحبيب ستعيش لحظات جميلة وستكون أكثر اطمئنانًا من السابق على سير العلاقة وقد يفاجئك الحظ بخبر سار











برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

وجود القمر في العقرب في مواجهة برجك يجعلك متوترا مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار فهل انت مستعد للتضحية باستقرار مصالحك؟ كن عاقلًا ولا تتسرّع باتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة. استشر الآخرين أو الاصدقاء المخلصين.بعد كثافة الأحداث الفلكية تعود الأمور نوعًا ما الى طبيعتها وقد لا يكون هذا الاسبوع نشيطًا وواعدًا لكنه بالتأكيد سوف يسلّط الضوء على استعدادك لإتخاذ مواقف مهمة وحاسمة.قد تميل الى القطيعة وتكون بالتالي تصرّفك غير موزون وغير صائب.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تحاول أن تضغط على المحيطين بك أو على الشريك، إذا شعرت بعدم التجاوب أو إذا وجدت نفسك أمام باب مقفل. قد تتسرّع وتخطئ في وصف مشاعرك ورغباتك. قد تتحمس لشخص جديد أو تعيش بلبلة تشعر بالقلق، تخوض مغامرة ما ، أو تسيطر عليك الغيرة والهواجس. قد تكبت بعض المشاعر أو تراقب بصمت ما يحصل حولك ، فتعيش بعض الأوهام أو تشكّك ببعض التصرفات.







برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

بداية اسبوع ناشطة سوف تلمس التحولات الايجابية تستعيد هدوءك تدريجيًا وتنتقل الى مرحلة أكثر صفاءً وهناءً وإيجابية تبادر الى توسيع دائرة تحركاتك. إنس ما حصل ولا تدع الأمر يسيطر على قراراتك. بإنتظارك اسبوع إيجابي تدافع فيه عن مصالحك بنجاح وتترك خلاله أفضل الانطباعات. تزدهر نشاطاتك وتكثر مواعيدك وتزداد أسهم شعبيّتك. سوف تتلاحق النجاحات لا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها. فاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

ستحلو لك اللقاءات هذا الاسبوع وستتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة. سوف تنمو العلاقات المتنية حيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك. كما ستختفي الكثييير من الغيوم الداكنة وسيسهل الحوار وتبادل الآراء والملاحظات.سيكون الجوّ ملائمًا للحواء الغني بالعواطف والتفهّم. باستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة.إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة لتجديد قسم الحب والإخلاص. إنه اسبوع دافىء وإيجابي.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يسجل هذا الأسبوع تقدّمًا واضحًا على مختلف المستويات فوجود القمر في بيتك الاول والشمس في السرطان يجعلك تجتاز عتبة الامتحانات فتتقدم لحصد الغلال، او على الأقل باستطاعتك متابعة بعض الجهود والتحركات التي كنت قد بدأتها سابقًا للتأكيد عليها وإحراز التقدم المطلوب هناك انفراجات على الصعيد الدراسي والعاطفي وكذلك الصحي والعائلي. كما أن الوضع المالي لا بدّ وأن يصطلح بعض الشيء، يفتح لك الحظ أكثر من باب واسع ويقدّم لك اكثر من فرصة مناسبة لتحسين وضعك وهو يسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات وقد تفلح بقلب المعادلات السلبية لصالحك في حال وجودها..

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تراوح مكانك وتبدو منشغلًا بأمور كثيرة تحول دون تفكيرك في الشأن الخاص الذي تهمله قليلًا أو يهملك! قد تشكو برودة أو غيابا ، أو من اضطرارك إلى القيام بمهمّة تبعدك عن الحبيب فتلتقي الحب أو نصفك الآخر أو تنطلق نحو مغامرات مشوّقة. تعرف نقاشًا يوضّح لك الرؤية، فتختار طريقك واعيًا وترتاح من انقباض أو حيرة وتمارس سحرك على المحيط، وربما يتم لقاء إذا ما زلت وحيدًا ، يبدو مهمًّا ويشير إلى إمكان حصول ارتباط نهائي. تغييرات وأحداث كبيرة تحصل الآن في هذا المجال وتبدو إيجابية أو حاسمة



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

عثرات وتحديات كبرى تجنب كل انواع المغامرات وانتظر اخبارا مزعجة ما يؤخر الاستحقاقات ويولد جوا من سوء التفاهم والالتباس في حياتك الشخصية والعائلية انتبه من ميولك الهدامة والتشاؤمية ولا شك انه هناك الكثير من الاعداء يتربصون بك قد تواجه تشبّثًا أو تململًا أو تقاعسًا من قبل المتعاونين ، ما يفقدك أعصابك في بعض الأحيان. تشعر بالعجز عن مواجهة هذه الأمور وتتصرًف بطريقة انفعالية، إلا أن الفلك لا يرى نفعًا من الجدال مع المسؤول أو مدير المصرف أو مع بعض النافذين والماسكين بالسلطة أو بزمام الأمور

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

عودة الزهرة الي سيرها الامامي في برج الجوزاء اي الى مواجهة برجك ليس من مصلحتك يترتب عليك مواجهة الحقائق والأمر الواقع. هنالك أمورٌ تحتاج الى اعادة تقييم استعدادًا منك لتعزيز استقرارك ودعم عواطفك. سوف تضطرّ للقاء الحبيب في جلسة نقاش صريح. لا تتفاجأ باتهاماته فربّما هو لا يزال مستاءً من تصرفاتك ومواقفك اللامبالية أو الانانية. قد يكون على حقّ لكن في جميع الأحوال، حان الوقت لتبرّر أمرك ولتعيد الأمور الى نصابها. لا تسمح للجفاء بأن يستمرّ ولا تترك له أثرًا بينكما. أمّا بعد، فالظروف الفلكيّة تسمح بسيطرة العواطف الصادقة والدافئة



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

ستكون بداية هذا الاسبوع سهلة ً وسريعة النمط، الأمر الذي يناسب قدرتك على مجاراة الاحداث بذكاء ومهارة. تساهم الاحداث بإنجاح مخططاتك وبرامجك.تتشجّع على اختيار مجال جديد وتتجرأ على مواجهة أمر دقيق وشائك. تتمتع بمزاج مثالي يؤهلك المشاركة في اجتماعات مهّمة وطرح الافكار والمناقشة. تترك انطباعات حسنة جدًا وقد تحصل على فرصة للسفر أو لزيارة مقرّ آخر. تبرع في مجال الترويج والتسويق لن يخيب الخظ آمالك كما سوف تسلّط الاضواء على قدرتك القيادية فلا عجب إذا طرح إسمك لتستلم مركزًا متقدمًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

يحمل المناخ العاطفي الكثير من الصخب والأخبار والتطورات، في أسبوع مليء بالمناسبات الاجتماعية والدعوات والأوقات السعيدة مع الأصدقاء واللقاءات مع وجوه جديدة تتناغم معها ان كوكب الحب يعدك برومنسية قد تولد فتظهر عن عواطفك وتعبّر عنها في كل لحظة، برعايتك المحيطين وتفهّمك لبعض الحزانى، أو المصابين بألم أو بتراجع صحي أو معنوي. قد تعاود الصلات مع أصدقاء قدامى، أو تتصالح مع من جفلت منهم أو من أهملتهم لسبب من الأسباب. تبدو الفترة جيدة أيضًا للتدقيق في حياتك العائلية والتحاور بشأن بعض الأهداف



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تدخل فترة مثمرة جدًا، تتيح أمامك خوض المفاوضات الناجحة، والتوقيع على عقود والانتصار في مباراة، والسفر إلى مكان جميل ومثمر فتستعيد قدراتك وتقطف ثمار جهودك ، حتى لو واجهتك عراقيل وبعض التأخير في بعض الأحيان. إلا أن القدر يحمل إليك شخصًا كفوءًا يقودك إلى الطريق الصحيح، فتستعيد السلام الداخلي يبعث الأمل في نفسك الحيوية والشجاعة حتى تسوي كل الاوضاع وتقلب الظروف لمصلحتك ما يشكّل نقاط قوة بالنسبة إليك ويدفع أعمالك إلى النجاح ويزوّدك أفكارا ممتازة، لكي تكسب الإصغاء والتأييد. تعالج المشكلات وتسعد بإنجاز المشاريع الغالية على قلبك. تقدم عرضًا لعمل لك وتسمع كلمات الإعجاب والتهاني.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

ان كوكب الزهرة،يعزّز استقرارك وتطلعاتك الشخصية. لن تشعر بالوحدة ولن تعاني من الشعور بالنقص بل على العكس تمامًا سوف تتمتع بجاذبية كبيرة وبحبّ للحياة. فبعد المشاكل والصراعات حول نقاط متعدّدة أنت الآن بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة. قد تفاجىء الحبيب بصراحتك فالجو العام يصلح للحوار ولوضع النقاط على الحروف





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يدعمك المثلث الفلكي المائي والقمر في برجك لا تحصر ممارسة صلاحياتك، ولا تتردّد في توسيع دائرة تحركاتك ولا تتردّد باقتحام الفرص.ستحصل على فرص ايجابية ومميزة جدا حيث تسجل تقدما وتقطع اشواطا بعيدة فانت تتمتع بارادة قوية وبتصميم هائل يدفعك الى تحديد اهداف عالية ومهمة لا تخش الضغوط التي قد تحاول ثنيك عن المحاولة. تقدّم بعزم في الايام الاكثر حظًا ولا تتراجع قبل الوصول الى الهدف. فإذا كنت بصدد تسوية قضية معيّنة إجمع كافة المستندات والمعطيات ثم بادر الى التحرّك. فاوض وساوم وحاور بهدوء.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في الجوزاء في موقع معاكس ومزعج لبرجك فهو يسبب بمواقف متقلبة وتشعر ببعض القلق تجاه سير الأمور الشخصية أو العائلية. تظهر بعض الخلافات الأمر الذي يزيدك توترًا وانفعالًا لحسن الحظ سوف تنقلب المعطيات لصالحك في الاسبوع الاخير حيث ستشعر بالدفء العاطفي ، وتهدأ خواطرك السلبية. كما قد تعتذر عمّا بدر منك من تصرفات مسيئة وتسارع الى التكفير عن ذنوبك..