توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 27 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: عودة فينوس الي سيره الامامى فى بيتك الثالث، ليعلن عن فترة خلاّقة وايجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط عاطفيًا: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزًا لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي صحيًا: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعًا ما

برج الثور:

مهنيًا: يتحدث الفلك هذا اليوم عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء في العمل عاطفيًا: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافًا بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك صحيًا: لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس



برج الجوزاء:

مهنيًا: الشمس المتواجدة فى بيت المال الخاص بك توفر لك فرصًا مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة عاطفيًا: كثيرون من مواليد برج الجوزاء يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم او يفرحون بزواج يتم في العائلة صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي





برج السرطان:

مهنيًا: يدعوك الفلك إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك عاطفيًا: إنه يوم هادىء عمومًا ويكون ملائمًا للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل





برج الاسد:

مهنيًا: الشمس المتواجدة فى برج السرطان تعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية عاطفيًا: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثًا أكثر ملاءمة صحيًا: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط









برج العذراء:

مهنيًا: الفلك يخفف الأعباء ويجلب إليك التفاؤل من جديد ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبرًا يتعلق بأحد الزملاء عاطفيًا: إذا أردت الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب صحيًا: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك





:برج الميزان

مهنيًا: القمر الجديد في السرطان يبّدد المخاوف، وتحصل ابتداءً من اليوم على تطمين عاطفيًا: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملًا ناجحًا صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهارًا





برج العقرب:

مهنيًا:الفلك يحمل معه فرصًا استثنائية لدراسة أوسفر جديد يبدو مناسبًا عاطفيًا: لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في مجال العمل صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة





برج القوس:

هنيًا: الشمس فى منزلك الثامن، أي في السرطان، يتحدث عن فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الرئيس في عملك عاطفيًا: حان الأوان للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره صحيًا: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

برج الجدي

مهنيًا: الشمس في منزلك السابع يسلط الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعًا عابرًا

عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب

برج الدلو:

مهنيًا: الشمس في برج السرطان يحمل إليك لقاءات عديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزًا لمتغيرات أكثر تنوعًا عاطفيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات صحيًا: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك.





برج الحوت:

مهنيًا: قد يتسبب بعض الزملاء بسوء تفاهم مع رب العمل، لكنّ الأوضاع الإيجابية سرعان ما تسود

عاطفيًا: لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها صحيًا: تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات