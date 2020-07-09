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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7/9 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل 
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: عليك أن تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب.

 برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا:  يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.
عاطفيا واجتماعيا: يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

 برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا:  الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.
مهنيا وماليا: اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

 برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: الأصدقاء تساعدك أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل.
 برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.

 برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.
عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: اليوم تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة. 

 برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثالث ويدفعك ذلك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.
مهنيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح.

 برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا:  حاول أن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحب مما يجعلك تخلق أجواءً حيوية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.
مهنيا واجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة
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