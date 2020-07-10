حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل وترى الأمور بصورة أوضح.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.
اجتماعيا وعاطفيا: تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص وتحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
صحيا ومهنيا: القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.
مهنيا: تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تعدك بالتوافق مع من تحب، والمريخ يفتح أمامك آفاقا جديدة وتستمع لوجهات نظر عديدة، فقط تأن في أقوالك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.
مهنيا: القمر يتناغم مع الشمس ويمنحك اليوم طاقة أخاذة ويعدك بوقت رائع للإنجاز.