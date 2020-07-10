حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.



