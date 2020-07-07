توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7/7/2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك

عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصيةمع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسطأجواء حارّة جميلة

صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة





برج الثور:

مهنيًا: حين يصبح وقتك ضيقًا عليك ان تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذرًا من ارتكاب الأخطاء

عاطفيًا: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة

صحيًا: يستقر معدّل السكري لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة







برج الجوزاء:

مهنيًا:عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب

عاطفيًا: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلبًا أو حاجة

صحيًا: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن





برج السرطان:

مهنيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق

عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا

صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم





برج الاسد:

مهنيًا: بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك

عاطفيًا: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غاليًا

صحيًا: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيرًا





برج العذراء:

مهنيًا:مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين

عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور

صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك





:برج الميزان

مهنيًا: تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك

عاطفيًا: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعورًا منك بالوضع الدقيق الذي يمر به

صحيًا: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين





برج العقرب:

مهنيًا: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضًا بالجملة

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد

صحيًا: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية





برج القوس:

مهنيًا: : قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني

عاطفيًا: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضروري مصارحته به

صحيًا: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يوميًا

برج الجدي

مهنيًا: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيرًا لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة

عاطفيًا: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته

صحيًا: هذا اليوم يحمل وعودًا وانتصارًا على بعض المصاعب الصحية

برج الدلو:

مهنيًا: كن حذرًا جدًا، ولا تعط مجالًا للأعداء لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد

عاطفيًا: من اليوم فصاعدًا قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثارًا إيجابية على أجوائكما

صحيًا: تأمل خيرًا بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيرًا وبات قادرًا إلى أمور كثيرة





برج الحوت:

مهنيًا: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة

عاطفيًا: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ