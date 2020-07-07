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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:45 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء  7/7/2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  برج الحمل:
   مهنيًا: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك 

عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصيةمع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسطأجواء حارّة جميلة 

صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة


برج الثور:

مهنيًا: حين يصبح وقتك ضيقًا عليك ان تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذرًا من ارتكاب الأخطاء 

عاطفيًا: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة 

صحيًا: يستقر معدّل السكري لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة


برج الجوزاء:
 مهنيًا:عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب 
عاطفيًا: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلبًا أو حاجة
  صحيًا: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن

 

برج السرطان:
   مهنيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق 
عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا
 صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم  

برج الاسد:
  مهنيًا: بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك
 عاطفيًا: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غاليًا
 صحيًا: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيرًا

برج العذراء:

  مهنيًا:مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين 
عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور
صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك 

:برج الميزان
مهنيًا: تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك
 عاطفيًا: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعورًا منك بالوضع الدقيق الذي يمر به
 صحيًا: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين

برج العقرب:
مهنيًا: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضًا بالجملة
 عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد 
صحيًا: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية

برج القوس:                          
   مهنيًا: : قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني
 عاطفيًا: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضروري مصارحته به 
صحيًا: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يوميًا

برج الجدي
مهنيًا: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيرًا لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة 
عاطفيًا: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته 
صحيًا: هذا اليوم يحمل وعودًا وانتصارًا على بعض المصاعب الصحية

برج الدلو:
   مهنيًا: كن حذرًا جدًا، ولا تعط مجالًا للأعداء لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد
 عاطفيًا: من اليوم فصاعدًا قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثارًا إيجابية على أجوائكما
 صحيًا: تأمل خيرًا بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيرًا وبات قادرًا إلى أمور كثيرة

برج الحوت:
  مهنيًا: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة 
عاطفيًا: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ 
صحيًا: أنت اليوم في حالة صحية دقيقة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود

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