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مرأة

ضحية خسوف القمر .. خبيرة أبراج: مفاجأة تحدث في أمريكا اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:48 ص
أمريكا وحركة الكواكب
أمريكا وحركة الكواكب
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أسماء عبد الحفيظ

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل مفاجأة تحدث لأمريكا اليوم.


وكتبت عبير فؤاد: أمريكا اليوم ضحية خسوف القمر الجزئي.

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وأوضحت خبيرة الأبراج أن اليوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ يحدث خسوف القمر الجزئي عند درجة ١٣ من برج الجدي في تمام الساعة ٦:٤٨ ص. بتوقيت القاهرة (٤:٤٨ ص. بتوقيت جرينتش). على المستوى العالمى.


وأكدت أن تأثير الخسوف  يعتبر سلبيا على الولايات المتحدة الأمريكية وقد يؤدي أيضا لخلافات دولية، على المستوى العام: (لكل الأبراج).


وأضافت إن تنافر القمر المكتمل في الجدي مع عطارد المتراجع في السرطان.. يؤدي إلى تزاحم في الأفكار وتعارض في المصالح بين الأشخاص.


وأشارت إلى أن الخسوف يأتي مصحوبا بمربع فلكي بين "المريخ" و"عطارد" ويؤدي ذلك إلى قرارات متسرعة أو تصريحات متسرعة وكلمات مؤذية على مستوى الأفراد.

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