AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصيحة الأبراج لمواليد 5 يوليو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

تقدم خبير الابراج عبير فؤاد نصيحة اليوم لمواليد ٥ يوليو

اقرأ أيضا 


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 5 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية طموحة وتميل نحو التخصص في مجالات وظيفية واعدة.. أنت أيضا محب للحياة وتعشق الفن، وتعرف كيف تستغل المواقف لكنك تعتمد في أحيان كثيرة على الآخرين.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٢٦ أبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

١٦ مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

عاطفى ولديك حس فني.. 6 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

ترشيحاتنا

علي متنها 6 آلاف راكب.. مصادر: مصر للطيران نظمت اليوم 50 رحلة دولية

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

فنان صديق لـ عبلة كامل يعلن مفاجأة عن قرار اعتزالها | فيديو

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في كفر الشيخ

فشل في تخطي سرت .. خالد عكاشة: زيارة أردوغان لقطر للدعم المالي

الصحة: تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف