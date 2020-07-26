توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 26 تموز-يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب
عاطفيًا: تتمتع بوضع عاطفي واعد وظروف ايجابية وتعيش يومًا مشوقًاوحارًا جدًا توقع خلاله مفاجأة سارة
صحيًا: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيدًا عرفت السبب
برج الثور:
مهنيًا: يجعلك تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من التطرّف والانفعالات
عاطفيًا: قد تؤدي العلاقات العاطفية دورًا في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة
صحيًا: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة
برج الجوزاء:
مهنيًا: يجلب القمر معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة
عاطفيًا: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف
صحيًا: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة
برج السرطان:
مهنيًا: فرصًا جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش
عاطفيًا: قد تتبدل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان
صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه
برج الاسد:
مهنيًا:يجعلك تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من التطرّف والانفعالات
عاطفيًا: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه
صحيًا: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح ينتابك
برج العذراء:
مهنيًا: يجعلك قادرًا على إيجاد طرق جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر
عاطفيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك
صحيًا: تستعيد صحتك وعافيتك بعد إبلالك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح
:برج الميزان
مهنيًا: القمر يزيد رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور
عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع الى المستقبل بتفاؤل كبير
صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم
برج العقرب:
مهنيًا: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر
عاطفيًا: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك تهجمًا عليه وعامله بلطف
صحيًا: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي
برج القوس:
مهنيًا: هناك من يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم
عاطفيًا: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه
صحيًا: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها
برج الجدي
مهنيًا: يحذرك الفلك من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصًا على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار
عاطفيًا: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع
صحيًا: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد
برج الدلو:
مهنيًا: يوم واعد جدًا، تبدو نشيطًا اليوم في العمل ولديك الدوافع لتنفيذ مهام جديدة
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين
صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية
برج الحوت:
مهنيًا:اتصالاتك ناجحة جدًا ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعًا او تحتفل بجديد او تلتقي من يهمك أمرهم
عاطفيًا: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك سيعدّ دينًا عليك تفيه في الوقت المناسب
صحيًا: إنتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، إذهب لاستشارة الطبيب