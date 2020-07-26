توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 26 تموز-يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب

عاطفيًا: تتمتع بوضع عاطفي واعد وظروف ايجابية وتعيش يومًا مشوقًاوحارًا جدًا توقع خلاله مفاجأة سارة

صحيًا: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيدًا عرفت السبب

برج الثور:

مهنيًا: يجعلك تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من التطرّف والانفعالات

عاطفيًا: قد تؤدي العلاقات العاطفية دورًا في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة

صحيًا: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة



برج الجوزاء:

مهنيًا: يجلب القمر معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة

عاطفيًا: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف

صحيًا: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة





برج السرطان:

مهنيًا: فرصًا جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش

عاطفيًا: قد تتبدل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان

صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه





برج الاسد:

مهنيًا:يجعلك تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من التطرّف والانفعالات

عاطفيًا: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه

صحيًا: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح ينتابك









برج العذراء:

مهنيًا: يجعلك قادرًا على إيجاد طرق جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر

عاطفيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك

صحيًا: تستعيد صحتك وعافيتك بعد إبلالك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح





:برج الميزان

مهنيًا: القمر يزيد رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور

عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع الى المستقبل بتفاؤل كبير

صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم





برج العقرب:

مهنيًا: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

عاطفيًا: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك تهجمًا عليه وعامله بلطف

صحيًا: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي





برج القوس:

مهنيًا: هناك من يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم

عاطفيًا: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه

صحيًا: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها

برج الجدي

مهنيًا: يحذرك الفلك من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصًا على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار

عاطفيًا: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع

صحيًا: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد

برج الدلو:

مهنيًا: يوم واعد جدًا، تبدو نشيطًا اليوم في العمل ولديك الدوافع لتنفيذ مهام جديدة

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية



برج الحوت:

مهنيًا:اتصالاتك ناجحة جدًا ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعًا او تحتفل بجديد او تلتقي من يهمك أمرهم

عاطفيًا: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك سيعدّ دينًا عليك تفيه في الوقت المناسب

صحيًا: إنتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، إذهب لاستشارة الطبيب