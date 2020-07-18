توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة

كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع؟.. وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.. سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 18 إلى الجمعة 24 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تستاء في بداية الأسبوع من تصرف يزعجك وتشعر بعجز أمام بعض الظروف بحيث تواجه التحديات والمعاكسات الفلكية التي تطالك لتعرقل مسارك انت تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية، فلا تستنفد طاقتك، ولا تجازف. يتحدث الفلك عن انقلاب في المعطيات لصالحك ابتداء من يوم الاثنين مع انتقال القمر الى الاسد الصديق ما يجعلك تتمتع بشخصية لافتة وتكون محط الأنظار تظهر مناعة كبيرة إزاء التطورات الصعبة ومهارة في أداء الواجبات. انت نجم لامع ولا يستطيع أحد أن ينكر قدراتك التنظيمية والإدارية والتنفيذية.



حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تفرح لانفراج كبير هذا الأسبوع فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج. ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او البوح بحبك ونواياك.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

لا تزال الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك. قد تطلق مشروعًا جديدًا وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. تحرّك باتجاه هدفك ولا تجلس منتظرًا نصيبك ! خذ أنت المبادرة اذ لا ينقصك شيء, الا انك قد تعيش لحظات دقيقة بين 19و20 كامتحان أو مؤتمر أو مواجهة ما وهنا لا يجوز الارتجال ولا الإهمال. الظرف الراهن لا يقبل استخفافًا أو تأجيلًا تتحرر من الضغوطات مع انتقال القمر الى العذراء الصديق يوم الجمعة فتستقطب الاعجاب وتعبر عن نفسك بطلاقة وحرية

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تعيش اجواء رومانسية بامتياز، فتخرج الى الناس واثقًا وتلبّي الدعوات وتشارك بمناسبات، فتغتني حياتك الاجتماعية وتشرق شمس الحب من جديد. كما تستفيق عاطفة كانت نائمة. وقد تبلغ هدفًا مهمًا على الصعيد الشخصي او تحقق نجاحًا بعد انتظار.







برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تكون نجوميتك مميزة طوال هذا الاسبوع العابق بالنجاح والربح والثقة بالنفس والدعم بحيث يطلّ عليك حافلًا بالمستجدات والأحداث السعيدة، تفاؤل حظوظ انفتاح عمل ملذات تغييرات لمصلحتك حان الوقت لكي تقوم باستثمارات جديدة سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية ان التاثيرات الفلكية تحمل الكثير من التألق والانتصار المهني ونعمًا كثيرة وتعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصًا استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظًا عالية جدًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

ستكون سعيدا في هذا الاسبوع المميز بلقاءاته الدافئة والمطمئنّة والتي تزيل العقبات. قد تظهر فرص للتعارف اذا كنت عازبًا وستفرح في جميع الاحوال في النشاطات الاجتماعيّة وغيرها فأنت مطمئن وتشعر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل. أمّا إذا كنت مرتبطًا ستطمئن بعض هواجسك. حان الوقت لتخطو خطوة كبيرة وناضجة.





برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تكون حماستك شديدة مع وجود القمر في برجك فتنتصر على ذاتك وتتوصل الى ايجاد قواسم مشتركة مع فئات تحتاج الى التفاهم معها تكتشف حقائق تخدم مصلحتك كما يسجل هذا الاسبوع تغييرا سعيدا في نواحي حياتك المالية المادية المهنية العائلية وحتى حيث تكون منفتحًا على كل الاتصالات والآفاق، تستعيد الثقة بالنفس وتنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف. تتكيَّف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، حتى إن التغييرات المفاجئة التي قد تحصل لا تخربط عليك مسيرتك.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تغمر حياتك العاطفية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائمًا قد تعيش التباسًا وغموضًا وبعض البلبلة، كما الارتباك وعدم الوضوح. مطلوب منك في هذا الاسبوع الروية والتفاهم مع الاخر والاصغاء الى مطالبه بعيدا عن الاستفزاز وطلب المستحيل يعرقل الحظ بعض الخطى في الحياة الشخصية، ويجعلك عصبي المزاج، وعدائيًا مع المقربين.







برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

انتبه على معنوياتك وصحتك مع بداية هذا الاسبوع الترابي وحافظ على ثقتك بنفسك قد ترغب في الوحدة ويصعب عليك شرح وجهة نظرك تناقش قضية عقارية او لها علاقة بممتلكات مشتركة وربما تشكو من بلبلة مالية في هذه الاثناء، ويولّد بعض الارباكات على الصعيد المادي. مع انتقال القمر الى برجك تتبدل الامور بين 19و20 وتجعلك اكثر حماسة للقيام بمهمة او الاستفادة من فرصة مالية تتسارع الامور وتتلقى عرضًا ما يثير حماستك في عطلة الاسبوع وستنعم باوقات جيدة اذ تحقق بعض الرغبات.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لا تزال تسيطر على الامور العاطفية وتلعب اوراقك مفتوحة فتعبر عما تريده وتلاقي الاجماع والترحيب كذلك يحمل هذا الأسبوع أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا ومهمًا يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطبًا الإعجاب تطلب شيئًا فينفذ يكاد لا يستطيع أحد أن يرفض لك طلبًا.





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يبدأ الاسبوع مع قمر في برج السرطان ما يولد الاندفاع والحماسة ما يجعل الحيوية في اوجها فتتصرف انت بايجابة كبيرة مقبلا على الحياة منفتحا على احتمالات كثيرة لكن سوف تستاء ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من وجود القمر في الاسد لكن من الافضل عدم خلق المتاعب والمشاكل وتجنب المواجهات العقيمة تبدو التسويات والتنازلات ضرورية وكن حذرا جدا يتبدل المشهد الفلكي في عطلة الاسبوع مع القمر الجديد في برجك فلا شك ان الحظ يحالفك في كل مساعيك واهدافك الشخصية، المالية، الاجتماعية والمهنية وغيرها.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشتد أزمات الغيرة والتملك لتصبح حبيبًا متملكًا تثير استياء الحبيب وانزعاجه. فكن متأنيًا في حياتك الشخصية والا اشعلت النار اذ يجب ان تراهن على الهدوء ان لكوكب الزهرة في الجوزاء تأثيرًا على حياتك العاطفية فقد يشوه سمعتك ويثير جدلا كبيرا وربما تعني انقلابًا وضغوطًا وقرارًا بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة وقد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه.





برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

قد لا تسير الامور كما تريد مع وجود القمر في مواجهة برجك سوف تعاني من قصر نظر مع بعض المحيطين وقد تشتبك مع بعض الفئات على فكرة او موقف او موقع تخوض حربًا وتقاتل على جميع الجبهات ، فلا تجرب القدر ولا تكشف نقاط ضعفك لكن بين 20و 22 مع انتقال القمر الى الاسد الصديق قد تقطف ثمار جهود سابقة وربما تحرز ارباحًا . يعود القمر من العذراء ليعاكسك فقد يفاجئك الخصم بضربة قاسية ويثير مشاكل على صعيد العلاقات في المجال المهني، سواء تعلق الأمر بفريق عمل غير متجانس أو بشراكة تبدو دقيقة ويتحدث عن وضع صحي يجعلك قلقًا.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تعقد علاقات عاطفية واجتماعية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك فتبدو مرتاحًا ولن يشكّك الحبيب في نياتك، فهي صادقة. شارك في حياة حبيبك وأشركه بدورك في حياتك وأنشطتك. تغمرك السعادة ويطمئن قلبك، وتعود المياه الى مجراها الطبيعي، وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، ويسود الانسجام والروح المرحة.







برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يساندك الحظ في أسبوع يحمل اليك الصدف الجميلة واللقاءات التي تُغني مشاريعك فتركّز على أهدافك بصورة مميّزة وتعمل بدون توقّف مستفيدًا من بعض الظروف السانحة والعروض المميزة التي قد تفتح امامك بعض الأبواب. لكن الفلك يحذرك يومي 19و20 من مواجهة او من تصادم في الاراء مع بعض الفئات الفالعلة اذا ارتكبت خطأ في الماضي فقد تدفع ثمنه الان يعود الحظ ليبتسم لك مع القمر في العذراء وتتاح لك فرصة التفاوض الايجابي وتحصل على موافقة على خط جديد او مشروع تباشره.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

كوكب الزهرة لا يزال يتنقل في برج الجوزاء ما يجعلك تنعم باوقات عاطفية مميزة كما يحمل الكثير من الاخبار السعيدة وتنعم بأوقات جميلة وقد تتلقى عرضا عاطفيا مغريًا فتواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلة أو الزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح فتبدو شغوفًا متحمّسًا فتلبّي الدعوات فرحًا سعيدًا وتستفيد من بعض الفرص الذهبية لكي تحتفل مع الأصدقاء بمناسبات متنوّعة.







برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكون مقاربتك للامور لينة خاصة وانك تقبل على اربعة ايام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الاسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الاوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة.لكن القمر في العذراء في عطلة الاسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يطالعك هذا الاسبوع ايضا بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعورًا بالاستياء ان الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.







برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

قد تتلقى معلومات تفرمل بعض اندفاعك في بداية الاسبوع وتجعلك تعيد النظر ببعض القرارات رفضًا على طلب أو اقتراح، وتذهب إلى وساطة أكبر، أو تسعى لكسر إرادة أحد المسؤولين، الأمر الذي سيضعك في موقف حرج أو يولد غموضًا في بعض العلاقات والتباسًا وجوًا من عدم الثقة. أطمئنك ابتداء من يوم 20 الى أنّ معظم أيام الاسبوع ستكون نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة بحركة القمر المناسبة من الاسد والعذراء التي تشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد. وبالفعل ستظهر استعدادًا لاقتحام كل الحواجز وانجاح جميع المحاولات وستكون الحوافز أمامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تطل على اسبوع واعد عاطفيًا مدعومًا من الزهرة في الجوزاء لتوظف مواهبك في التواصل والتفاهم وتمارس جاذبية قصوى وتقضي اوقاتا ممتعة فتشعر بود اكبر مع الحبيب وبعواطف ومشاعر عميقة تجمعكما تعرف مغامرات حلوة واوقاتًا سعيدة، وتتلقى اخبارًا طيّبة تزيدك اشراقًا ورونقًا. يسود التفاهم في المحيط الاجتماعي والشخصي







برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

انت قادر على تحسين وضعك المادي والوصول الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، ان القمر المتنقل في برج السرطان يعطيك الاندفاع ويشعرك بالثقة بالنفس إلا أن انتقال القمر الى الاسد يشير إلى تأثيرات فلكية معاكسة أو مبطئة ستشعر بالقلق والاضطراب. تساورك مخاوف وشكوك على مستويات متنوعة، مهنية أو عائلية أو عاطفية لكن مع القمر في العذراء يتبدل المشهد الفلكي فقد تقدم على عمل جديد او توافق على اقتراح او على عرض تطمئن هواجسك وتفرح لتسوية أو مصالحة.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يغمرك كوكب الزهرة في برج الجوزاء الصديق بجاذبية قصوى ويحمل اليك بعض المفاجئات والقصص العاطفية الاستثنائية ويوفر لك فرصا للقاءات عذبة اذا كنت عازبا فهو يناسب غرامياتك وعلاقاتك تشرق حياتك الشخصية ببريق خاص ويعدك بالأحلام والمفاجآت السارة والتقارب والودّ تتلقى دعوات كثيرة تسمح لك بلقاء اشخاص مميّزين وبالمشاركة بنشاطات مفرحة ومسليّة وغريبة.





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

وجود القمر في السرطان يفتح لك الحظ أكثر من باب واسع ويقدّم لك اكثر من فرصة مناسبة لتحسين وضعك. فإذا كنت موظفًا ستعيش اوقاتا نشيطة تكثر فيها الاعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وانصحك بتنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا وهو يسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات . انت على موعد مع مكاسب مادية ومعنوية عديدة وكبيرة. أدعوك في عطلة الاسبوع الى التحلي بالهدوء النفسي مع انتقال القمر الى العذراء والى ضبط الاعصاب منعًا لتأزيم الأمور.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

يتحدث الفلك عن جوّ متوتر فتحتار بامرك ولا تعرف جيدا ماذا تريد وحيدا تشعر بالضجر ومحاطا بالناس تتوتر اعصابك وتشعر ان الحبيب يهملك او تجد صعوبة بالتعامل معه وقد تتعرّض لبعض الإحباط أو الشعور بالضجر أو لتعثّر الحوار مع الحبيب أو أفراد العائلة. بإمكانك وضع حد لتدخلات المتطفلين ومنع محاولات التدخل في العلاقة بينك وبين الشريك.