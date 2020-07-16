حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 يوليو.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي إذا اعتنيت بحساباتك.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم قد تمنحك الأفلاك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك. الحملمن21/3 إلى 20/4مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.الثورمن 21/4 إلى 21/5عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي إذا اعتنيت بحساباتك.الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحةالسرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.الأسدمن 23/7 إلى 22/8ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.اجتماعيا وعاطفيا: اليوم قد تمنحك الأفلاك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

عاطفيا: فينوس والقمر معاكسان.. تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس تدعمك وتمدك بالسحر والجاذبية، وبالرغبة في الانطلاق والتحرر.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن قد يدفعك اليوم نحو دراسة مشروع استثماري أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك مظهرا جذابا ورزينا وتبدو قادرا على التأثير فيمن حولك.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر.

عاطفيا وصحيا: تحكّم في إظهار عصبيتك وحاول أن تكون أكثر تسامحا مع من تحب.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك ومن المهم أن تتمهل في ردود أفعالك ولا تتسرع في الغضب

مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز، فقط تأنّ في قراراتك واحمِ حقوقك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: تمنحك الأفلاك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.

عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

مهنيا وعائليا: ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف

