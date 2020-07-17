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مرأة

حظك اليوم.. توقعات اليوم 17 يوليو مهنيا عاطفيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.
مهنيا: المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وصحيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر داعمان ويدفعانك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.
عائليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمدك بالمشاعر الدافئة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا ويدفعانك للانفتاح على مناطق جديدة وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: فينوس والقمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.
مهنيا: تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.
مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع ومع ذلك تستطيع أن تحقق تطورا.



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