حظك اليوم.. توقعات اليوم 17 يوليو مهنيا عاطفيا

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

مهنيا: المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

من 22/5 إلى 21/6

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وصحيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.