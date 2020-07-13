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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/13 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:02 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 13-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

قد تزيد متاعب الحياة المنزلية لهذا الأسبوع إلى حد ما وسوف تقلق هذا الأسبوع بشأن المال.

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

قد تكون الأيام الأولى من الأسبوع صعبة بالنسبة لك. خلال هذا الوقت سوف تشعر باضطراب عقلي بسبب خوف غير معروف. لن تتمكن من الاهتمام بعملك بشكل صحيح. قد تضطر إلى مواجهة غضب رؤسائك. من ناحية أخرى ، ستكون هذه المرة غير مواتية لرجال الأعمال. على الرغم من الكثير من الجهد والصراع الصعب ، فلن تحصل على فائدة جيدة. خلال هذا الوقت ، إذا كنت تستثمر في عمل جديد ،

الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

على صعيد العمل ، سيكون هذا الأسبوع ميمونًا للغاية بالنسبة لك. وسيكون لديك العديد من الفرص لتحقيق الربح.  بالحديث عن حياتك الشخصية ، فإن تحسن العلاقة مع الأب سيجعل البيئة المنزلية سعيدة مرة أخرى. ومع ذلك ،

السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

 ستكون الأيام الأولى من الأسبوع جيدة جدًا بالنسبة لك. خلال هذا الوقت ستكون متحمسًا للغاية ومليئًا بالثقة.  ستحاول الوفاء بجميع مسؤولياتك بشكل جيد. من ناحية أخرى ، قد تكون هناك بعض المشاكل في منتصف الأسبوع.

برج الأسد : 23 يوليو - 22 أغسطس

  إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فعندئذ بسبب إهمالك ، فقد تنخفض صحتك بشكل كبير خلال هذه الفترة. هذه المرة ستكون جيدة جدا للعاملين. سيتم الانتهاء من جميع المهام الخاصة بك بسهولة. قد تحصل أيضًا على نتائج جيدة لعملك الشاق خلال هذه الفترة. قد تحصل على منصب رفيع.

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

سيكون هذا الأسبوع مليئًا بإنجازات برج العذراء. إذا كنت تعمل ، يمكنك خلال هذه الفترة الحصول على الأخبار الجيدة من عرضك الترويجي. وبصرف النظر عن هذا ،من المحتمل أيضًا أن يزيد دخلك. إذا كنت ترغب في بدء مشروعك الصغير الخاص وتواجه مشاكل تتعلق بالمال ، فمن المدهش أن هذا سيحل مشكلتك

الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

على صعيد العمل ، إذا كانت هناك بعض المشكلات خلال هذا الوقت ، فلا داعي للذعر لأن مشكلتك ستكون مؤقتة. ستتم إزالة جميع العقبات قريبًا وسيتقدم عملك بسلاسة. إذا كنت تعمل ، فسيكون عبء العمل أكثر هذا الأسبوع.

العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

خلال هذا الوقت ، ننصحك بالحفاظ على مزيد من التحكم في كلامك. إذا كنت تعمل ، فهذا الأسبوع ، لن يكون كبار المسؤولين سعداء بعملك. إذا واصلت ارتكاب أخطاء صغيرة مثل هذه ، فقد تكون وظيفتك في خطر. من الأفضل أن تحاول القيام بمهامك بعناية. من ناحية أخرى

القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

 إذا كنت تقوم بأعمال تجارية وتواجه بعض العقبات في عملك ، فسوف ينمو عملك بسرعة مرة أخرى هذا الأسبوع. يمكنك أيضا الاستفادة ماليا. إذا كنت تعمل في مجال الموضة ، فستكون هذه الأيام السبعة مهمة للغاية بالنسبة لك.

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

سيعطيك هذا الأسبوع نتائج إيجابية من حيث العمل. إذا لم تكن راضيًا عن وظيفتك الحالية ، فقد تحصل هذا الأسبوع على فرصة أفضل. ومع ذلك ، إذا كنت تفكر في ترك الوظيفة ، فالوقت ليس مناسبًا لذلك. من ناحية أخرى ، يمكنك الحصول على نتيجة عملك الجاد المستمر وجهودك خلال هذا الوقت.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

قد يجلب لك هذا الأسبوع الكثير من السعادة. خلال هذا الوقت ستكون سعيدًا وسيكون عملك موضع تقدير كبير في المكتب. سيؤدي هذا إلى زيادة دخلك

الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

إذا كنت لا تحقق نجاحًا جيدًا على جبهة العمل ، فلا داعي لأن تشعر بخيبة أمل.هذا هو الوقت المناسب لإبراز موهبتك الخفية ، واستخدام أفكارك الجديدة ومحاولة القيام بعملك بجد.
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