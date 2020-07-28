توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/7/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:





مهنيًا: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة،

عاطفيًا: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة

صحيًا: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون

برج الثور:

مهنيًا: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقًا لما خططت له

عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق أمامك للقيام بخطوة انتظرتها طويلًا

صحيًا: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما في فصل الصيف

برج الجوزاء:





مهنيًا: قد يشعل هذا اليوم حربًا أو نزاعًا أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك

عاطفيًا: حذار العناد وتجنّب الميل الى الهدم، قد تقاوم تغييرًا لا بدّ منه وتخشى على استقرارك العاطفي

صحيًا: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل، فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد





برج السرطان:





مهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات

عاطفيًا: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل

صحيًا: إذا قررت السير مسافات طويلة وصعودًا فكن مستعدًا لمواجهة التعب





برج الأسد:





مهنيًا: تسير الأمور على نحو جيّد، وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع

عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال

صحيًا: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة









برج العذراء:

مهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث

عاطفيًا: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير





برج الميزان:





مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الاخرين

عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية





برج العقرب:





مهنيًا: قد تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة والقمر المتواجد فى برجك يدعمك فى هذا الاتجاه

عاطفيًا: طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه

صحيًا: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات، وهذا جيد





برج القوس:





مهنيًا: تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروسًا مفيدة جدًا للمستقبل

عاطفيًا: الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون

صحيًا: سواء أكنت مهتمًا للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك

برج الجدي





مهنيًا: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز

عاطفيًا: لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نياته

صحيًا: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك

برج الدلو:





مهنيًا:عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة

عاطفيًا: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغمًا على تنفيذ طلباتك

صحيًا: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة





برج الحوت:





مهنيًا: تشعر أنك تمر بيوم ضاغط على كل الصعد وتقف حائرًا ولا تعرف من أين تبدا علك عزيزي الحوت ان تبدا مشكلة مشكلة حتى تجد الحلول لجميع مشاكلك اليومية

عاطفيًا: مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك

صحيًا: الصحة كنز، إذا حافظت عليه استفدت منه، وإذا فرّطت فيه ضاع منك