AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 4/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:27 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

برج الحمل:


مهنيًا: لا يمكنك ان تنسى فضل من وقف الى جانبك، بل حاول أن تكون وفيًا ومخلصًا
عاطفيًا: عامل الشريك بمزيد من التعاطف والليونة وحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما
صحيًا: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

برج الثور:


       مهنيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، وعلى سيرة المثل القائل "خير الأمور الوسط"
عاطفيًا: علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما
صحيًا: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

برج الجوزاء:


  مهنيًا: تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور
عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك
صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية

برج السرطان:


   مهنيًا: تسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تفوز بجوائز أو بميداليات تقديرًا لجهودك
عاطفيًا: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي

برج الاسد:


    مهنيًا: قد تنجز عملًا يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط  ويطمئن بالك، إفتح باب الحوار فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة
عاطفيًا: يكون تأثيرك نافذًا حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك

صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي

برج العذراء:


       مهنيًا: اطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك
عاطفيًا: تجرح كلمة قاسية منك مشاعر الشريك وقد تكون السبب في تخليه عنك، فتندم على ذلك
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية

برج الميزان:


مهنيًا: أنت بحاجة إلى خوض تجارب لم تعهدها في السابق، وتطلب رأي الآخرين وتحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية
عاطفيًا: قد تبحث شؤونًا حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه
صحيًا: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة

برج العقرب:


     مهنيًا: كن منصفًا ومحقًا وصادقًا مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان
صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور

برج القوس:                         

  مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي
عاطفيًا: حاول ان تقوم بجهد لتغيّر عادة او اسلوبًا، كن منفتحًا على افكار وآراء جديدة
صحيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا

برج الجدي

مهنيًا: تمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك للأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.
عاطفيًا: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحًا عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة.
صحيًا: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة.

برج الدلو:


       مهنيًا: تشعّ ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد، وتحقق حلمًا ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه
عاطفيًا: لن تعاكسك الأمور وتعرف الى اين تسير، لكن حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق

برج الحوت:


      مهنيًا: مهما حاول بعضهم الإساء بحقك أمام أرباب العمل، فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك لأن رصيدك الكبير يحرمهم من تحقيق مبتغاهم
عاطفيًا: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل

صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/7/2020

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 2 /8 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

ترشيحاتنا

9 أطعمة تسيطر على ضغط الدم المرتفع.. إليك القائمة

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

التعليم تحسم الجدل: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا .. وشوقي يوجه كلمة عبر السوشيال ميديا لتهنئة الأوائل

مايوه بكيني.. عمرو دياب ودينا الشربيني على البحر في أحدث ظهور

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

5 حيل سريعة للتخلص من بق الفراش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور