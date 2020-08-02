توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 2 /8 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 02 اب-أغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: لا يمكنك ان تنسى فضل من وقف الى جانبك، بل حاول أن تكون وفيًا ومخلصًا
عاطفيًا: عامل الشريك بمزيد من التعاطف والليونة وحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما
صحيًا: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة
برج الثور:
مهنيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، وعلى سيرة المثل القائل "خير الأمور الوسط"
عاطفيًا: علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما
صحيًا: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان
برج الجوزاء:
مهنيًا: تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور
عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك
صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية
برج السرطان:
مهنيًا: تسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تفوز بجوائز أو بميداليات تقديرًا لجهودك
عاطفيًا: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي
برج الاسد:
مهنيًا: قد تنجز عملًا يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، إفتح باب الحوار فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة
عاطفيًا: يكون تأثيرك نافذًا حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك
صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي
برج العذراء:
مهنيًا: اطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك
عاطفيًا: تجرح كلمة قاسية منك مشاعر الشريك وقد تكون السبب في تخليه عنك، فتندم على ذلك
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية
:برج الميزان
مهنيًا: أنت بحاجة إلى خوض تجارب لم تعهدها في السابق، وتطلب رأي الآخرين وتحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية
عاطفيًا: قد تبحث شؤونًا حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه
صحيًا: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة
برج العقرب:
مهنيًا: كن منصفًا ومحقًا وصادقًا مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان
صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور
برج القوس:
مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي
عاطفيًا: حاول ان تقوم بجهد لتغيّر عادة او اسلوبًا، كن منفتحًا على افكار وآراء جديدة
صحيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا
برج الجدي
مهنيًا: تمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع
عاطفيًا: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحًا عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة
صحيًا: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة
برج الدلو:
مهنيًا: تشعّ ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد، وتحقق حلمًا ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه
عاطفيًا: لن تعاكسك الأمور وتعرف الى اين تسير، لكن حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق
برج الحوت:
مهنيًا: مهما حاول بعضهم الإساء بحقك أمام أرباب العمل، فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك لأن رصيدك الكبير يحرمهم من تحقيق مبتغاهم
عاطفيًا: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل
صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك