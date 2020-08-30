توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 30/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه كثيرون لمعرفة توقعات الأبراج.





وينشر "صدى البلد" توقعات اليوم الاحد 30 أغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: حاول أن تقوي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة الى دعمهم خلال هذا اليوم

عاطفيًا: رومانسية الشريك تؤدي دورًا في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة

صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي حددها لك أخصائي التغذية

برج الثور:

مهنيًا: توقع نجاحًا في بعض الأمور، إياك والمتاعب والجدال، إنه يوم يبشّر بالنجاح غير المتوقع

عاطفيًا: أجواء مستقره اليوم عاطفيًا والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك

صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها مع العائلة



برج الجوزاء:

مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها

عاطفيًا: تنشغل اليوم بإيجاد حلول لبعض المشاكل ولا تدخل في نقاشات عقيمة مع الحبيب غير مضمونة النتائج

صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق





برج السرطان:

مهنيًا: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل

عاطفيًا: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات

صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي





برج الاسد:

مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة

عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعدًا لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصًا أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة

صحيًا: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسيًا وصحيًا









برج العذراء:

مهنيًا: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعًا في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر

عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع

صحيًا: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسيًا وصحيًا





:برج الميزان

مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا

عاطفيًا: يسـاندك الـشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة

صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة





برج العقرب:

مهنيًا: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيدًا من الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد

عاطفيًا: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعًا ما

صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة





برج القوس:

مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل

عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟

صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا

برج الجدي

مهنيًا: سيطر على نفسك، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية

عاطفيًا: لا تشرع والشريك بابكما أمام التدخلات التي قد تزيد الأمور تعقيدًا بينكما، وهذا إنذار للمستقبل فحاول ان تبقي جميع المشاكل بينكما دون تدخل احد

صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك

برج الدلو:

مهنيًا: سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم، إذ أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة

عاطفيًا: كن مستعدًّا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره تجاهك وقد يكون ما تنتظره منه

صحيًا: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلًا



برج الحوت:

مهنيًا: لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك

عاطفيًا: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق

صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء