توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 25 /2 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.. سؤال يطرحه الجميع ليجيب عنه موقع صدى البلد من خلال نشر توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برج الحمل:

مهنيًا: يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات

عاطفيًا: الحبيب يفاجئك بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك اليه ويقربانك منه أكثر

صحيًا: لا تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة بدون استراحة





برج الثور:

مهنيًا: يعد بتغيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف قريبًا

عاطفيًا: إمنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه

صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر



برج الجوزاء:

مهنيًا: يفرض عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض

عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة



برج السرطان:

مهنيًا: يحمل اليك بشرى سارّة وهدية من القدر، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا

عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب

صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص



برج الاسد:

مهنيًا: يجعل الأجواء إيجابية في العمل الى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار

عاطفيًا: قد لا تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك

صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك



برج العذراء:

مهنيًا: ينذر بمعارضة على خططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك

صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.



:برج الميزان

مهنيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ

عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب منه

صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك



برج العقرب:

مهنيًا: يخلصك من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية

عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة

صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه

برج القوس:

مهنيًا: القمر في برجك يسرّع النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة

عاطفيًا: يوم واعد على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة

صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات

برج الجدي

مهنيًا: يدعوك إلى أن تتنبّه لمصاريفك ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا

عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر

صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك

برج الدلو:

مهنيًا: يدعوك إلى عدم جرح الآخر أو انتقاده أو توجيه الملامة والملاحظات، لأنّ هذا الأمر قد يضرّ بك

عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا

صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة

برج الحوت:

مهنيًا: قد يجعلك تصطدم بعمليات التسويف والتأخير وتفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور

عاطفيًا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها

صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.