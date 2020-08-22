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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟.. وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.. سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت من موقعكم حظك اليوم - توقعات الابراج

برج الحمل:
مهنيًا: لا تستبعد تعاونًا مع فئات جديدة وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم.
عاطفيًا: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك  المقررة معه.
صحيًا: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثرًا سلبيًا انعكس على وضعك الصحي.

برج الثور:
مهنيًا: تواجه اليوم الكثير من الضغوط المربكة ولا تعرف كيف تتعامل معها لكثرة مشاغلك.
عاطفيًا: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.
صحيًا: استفد من العطلة الصيفية لممارسة المشي صباحًا ومساء لتتخلص من البدانة.


برج الجوزاء:
مهنيًا: التزم وعودك تجاه الزملاء ولا تتهرب من مسؤولياتك في العمل ونفذ المطلوب منك بحذافيره.
عاطفيًا: تحاول جاهدًا ارضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة.
صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم


برج السرطان:
   مهنيًا: قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض التأجيلات في نطاق عملك، أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك بالفترة المطلوبة.
عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.
صحيًا: لا تحاول رفع اوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.


برج الاسد:
       مهنيًا: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف
عاطفيًا: أنبّهك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ
صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف


برج العذراء:
         مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء
عاطفيًا: إذا كنت وحيداَ فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دورًا في إسعادك أيضًا
صحيًا: قد تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما  يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة


:برج الميزان
  مهنيًا: مصاعب وحسد وغيرة بانتظارك هي ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها
عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات
صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك


برج العقرب:
       مهنيًا: تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك على إنهاء عملك بسرعة وسهولة
عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقًا
صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ  


برج القوس:                         
  مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له
عاطفيًا: تضايقك كثيرًا متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان
صحيا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة


برج الجدي
      مهنيًا: تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية
عاطفيًا: أوضاعك العاطفية تبدو جيدة، لا بل تستفيد من كل ما يحصل في هذه الأثناء
صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة


برج الدلو:
      مهنيًا: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال
عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائمًا الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة
صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر


برج الحوت:
       مهنيًا: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة
عاطفيًا: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة
صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئًا خفيفًا

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