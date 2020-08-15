توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 /8 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك هذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 15 أغسطس 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

برج الحمل:

مهنيًا: قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

عاطفيًا: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئًا في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال

صحيًا: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصًا المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك

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مهنيًا: قد تواجه بعض التأجيل والتسويف في أعمالك وشؤونك المادية

عاطفيًا: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منه

صحيًا: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك

برج الجوزاء:

مهنيًا: تكون أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد

عاطفيًا: كن أكثر قناعه بأفكارك ولا تتنازل عنها وانطلق بعلاقه عاطفيه جديده

صحيًا: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة





برج السرطان:

مهنيًا: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيدًا

عاطفيًا: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية

صحيًا: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة





برج الاسد:

مهنيًا: تبدو متوتّرًا، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة

عاطفيًا: تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب

صحيًا: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة













برج العذراء:

مهنيًا: فتجذب مصداقيتك رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة

عاطفيًا: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة

صحيًا: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحيًا من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك





:برج الميزان

مهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب

عاطفيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف

صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم





برج العقرب:

مهنيًا: تسير في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب

عاطفيًا: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيرًا وتحمسك للارتباط به نظرًا إلى مميزاته التي تعجبك

صحيًا: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال





برج القوس:

مهنيًا: تباشر أعمالًا كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافًا ضخمة تسعى لتحقيقها

عاطفيًا:حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير

صحيًا: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس

برج الجدي

مهنيًا: يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلبًا في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات

عاطفيًا: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائيًا

صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة

برج الدلو:

مهنيًا: تخرج من عزلتك وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك

عاطفيًا: كُن حذرًا في تعاملك مع الحبيب واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها

صحيًا: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة

برج الحوت:

مهنيًا: تعقد صفقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة

عاطفيًا: لا تبقَ صامتًا وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر