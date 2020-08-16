توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16 /8 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 16 أغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دورًا في تحقيق بعض الإنجازات

عاطفيًا: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك اكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء

صحيًا: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلامًا في الرقبة والعنق ويرهق نظرك



برج الثور:

مهنيًا: انتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية وإلاّ فإنّك مقدم على اوضاع درامية

عاطفيًا: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل

صحيًا: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين



برج الجوزاء:

مهنيًا: ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة

عاطفيًا: يوم عاطفي اكثر وعدًا من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة

صحيًا: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل





برج السرطان

مهنيًا: حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها

عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك

صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار





برج الاسد:

مهنيًا: الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم عليك أن تتولاها

عاطفيًا: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

صحيًا: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائمًا تسبب لك مشكلات في المعدة





برج العذراء:

مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير

عاطفيًا: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك

صحيًا: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهيارًا





:برج الميزان

مهنيًا: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات

عاطفيًا: يبدأ اليوم مضطربًا عاطفيًا، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة

صحيًا: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحيًا، بل ادرسها جيدًا حتى لو اجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص





برج العقرب:

مهنيًا: بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة

عاطفيًا: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي

صحيًا: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء





برج القوس:

مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلبًا في ثقتك بالنفس

عاطفيًا: تمضي يومًا ممتعًا مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول

صحيًا: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعًا وتعبًا نفسيًا، لكن اطمئن الأمر لن يطول

برج الجدي

مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم سحرًا خاصًا وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة

عاطفيًا: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسبًا لصحتك

برج الدلو:

مهنيًا: الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات

عاطفيًا: يكون النقاش ايجابيًا مع الشريك وتضعان معًا برنامجًا لرحلة او لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه

صحيًا: لا تكن بخيلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة



برج الحوت:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم تأييدًا عامًا ودعمًا من قبل الأصدقاء

عاطفيًا: تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمسًا للعلاقة

صحيًا: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم