توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 22 إلى الجمعة 28 أغسطس 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 22 الى الجمعة 28 اب اغسطس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



يسجل هذا الاسبوع انتقال الشمس الى برج العذراء الترابي

سيشعر مواليد برج العذراء بتحسن يطرأ على صحتهم بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة خلال الاسابيع الماضية. يستفيد مع مواليد برج العذراء في النشاط والحيوية مواليد الابراج الترابية الاخرى اي الثور و الجدي والمائية اي السرطان و العقرب والحوت . على مواليد برج الميزان ومعهم الحمل الانتباه اكثر الى صحتهم خلال الاسابيع المقبلة

تشهد بداية الاسبوع وجود القمرفي برج الميزان بعدها ينتقل الى برج العرب المائي ايام الاحد و الاثنين والثلاثاء وبعدها ينتقل القوس الناري ايام الاربعاء والخميس والجمعة

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

ان الجو الفلكي يناديك فلا تتردّد باقتحام الفرص.ستحصل على فرص ايجابية ومميزة جدا حيث تسجل تقدما وتقطع اشواطا بعيدة فانت تتمتع بارادة قوية وبتصميم هائل يدفعك الى تحديد اهداف عالية ومهمة لا تخش الضغوط التي قد تحاول ثنيك عن المحاولة. يحتل القمر موقعًا مناسبا لطموحاتك ولديناميكيتك ما يشير إلى جموح نحو الاستقلالية والتمرد والمواجهة، مع ثقة بالنفس كبيرة. تقدّم بعزم ولا تتراجع قبل الوصول الى الهدف. فإذا كنت بصدد تسوية قضية معيّنة إجمع كافة المستندات والمعطيات ثم بادر الى التحرّك. فاوض وساوم وحاور بهدوء.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك الشخصية، ما يرتّب عليك الانتباه والهدوء والتأني، وعدم اتخاذ قرارات متسرّعة، تتحرر عواطفك من القيود، فتعلن عن نفسك بشكل مريح وتساعدك الصداقات على تخطّي الأزمات. كما تفرح لنجاح صديق ولترقية ينالها أو منصب يحتلّه أو موقع يبلغه بتألّق. تعيش حالات من الإرباك، حيث تواجه سوء تفاهم مع المقربين أو مع الحبيب والزوج، يعاكسك الظرف ويطلب إليك عدم الإصرار والإلحاح على شخص يحبّك ويضطر مثلا إلى البعاد، أو يتصرف بطريقة لا ترضيك فتحيطه بغيرة قاتلة...



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

ان ابرز ما يميز هذا الاسبوع هو التاثيرات الفلكية الترابية بانتقال الشمس لبرج العذراء التي تجذب الى حياتك بشائر خير واشارات حاسمة جميع هذه المعطيات تشير الى وجود طاقة فلكية كبيرة مليئة بالزخم والحماسة تدعمك الكواكب والتاثيرات لتسبح في بحر الحظ ويساعدك الفلك على ايجاد حلّ لخلاف او ازمة عالقة ولن تخيّب النتائج آمالك. يساهم المحيطون بك في تحسين الوضع المادي حيث تظهر بوادر انفراجات كبيرة ويتوجب عليك المثابرة بدون كلل حتى تحقيق الهدف. سوف يطمئن بالك وتختفي اسباب ومصادر هواجسك. ادعوك الى استغلال كل الفرص الجيدة والمتوافرة.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تمارس جاذبيتك وتكسب القلوب وتستعيد الحبيب، إذا غبت عنه . قد تعيش قبل ذلك بعض الحرد أو القطيعة وربما البعاد والشكوك . تنتقد، تتهم وترفع التحديات أو تعيش هاجسًا ما، أو تلهث وراء حبيب لا يتجاوب معك فتعيش غيرة وامتعاضًا، إلاّ أنك تنطلق بعد ذلك واثقًا بنفسك مطلقًا ما في داخلك من عواطف، مرتاحًا إلى التطوّرات . قد تتّخذ مبادرات جديدة وتعبّر عن نفسك بحرّية تامة، يحمل إليك الهدايا والحظ الكبير في الحب كما في الحياة الشخصية ، في كل مجالاتها. اجتماعيًا ، تطل كنجم يدير الرؤوس فتعقد صداقات متن نوع جديد وتتخلّى عمّن لا يتجاوب معك ، أو من تشكل العلاقة به عقدة مستعصية .

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يشهد هذا الأسبوع بلبلة حينًا، وشعورًا بالضجر حينًا آخر، وقلقًا على وضع صحي ومهني حينًا آخر، ما يدعوك الى التروي والانتباه. تجنب الجدال والسلبية في التصرفات والاقوال. من الأفضل ومن الحكمة أن تكون محايدًا. حافظ على برودة أعصابك عند مناقشة المواضيع الحساسة والتي تتطلب دقّة وتركيزًا كاملين. تعالج مسائل مالية ومادية ملحّة ومصالح مادية تحتاج إلى التصرف بسرعة ومن دون انتظار. كل مبادرة تقوم بها لتنظيم الشؤون المالية وتحسين الوضع المهني تلاقي النجاح، فالأوضاع الفلكية جيدة وتتكاتف لكي تدعم تطوّرك. حتى إذا لم تسر الأمور بالسرعة المتوخاة، فيجب أن تستشير بعض المتخصصين لإيجاد الحلول المفيدة.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

بإمكانك أن تبدّد مخاوف الحبيب تجاهك وأن تمضي وقتًا رومانسيًا برفقته. تتحسن الأجواء في محيطك وتختفي الاحتجاجات والاتهامات المتبادلة ليحلّ مكانها رغبة في التقرب واعادة لم الشمل. اعترف بخطئك أيّها السيد ولا تنس بأنك مولودٌ شهم ونبيل والإعتراف بالذنب والخطأ من شيم الكبار. صحّح خطاك واظهر نواياك الحسنة لتعزيز جو الإلفة. عبّر عن رأيك بهدوء واترك فسحة كبيرة لآراء الحبيب.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تكف الظروف عن معاكستك، ما يتطلب منك جهودًا ولو قليلة لتحسين أوضاعك. تحملك أوضاع على التصرف بحرية أكبر وإيجاد العلاج للأزمات والتطلع بإيجابية إلى شتى نواحي الحياة. تبدو أكثر تشويقًا ولطفًا من السابق. ابتسم ، لأن ما تنجزه قد يكون مدهشًا ، فقد تحسّن وضعك المالي والمهني وتتوصل إلى نتائج حسية في وقت قصير. يقدّر المعنيون مزاياك ويعترفون بقيمتك. تقوم بمبادرات وتسوّي النزاعات وتذهب إلى تحقيق النجاح في ميادين دقيقة. تشعر بالحرية والاستقلالية أكثر من السابق ، فيعود إليك الاتزان. تتحرك الأمور وتطرأ أحداث جديدة تجعلك تتخذ قرارات تتعلق بمستقبلك المهني. قد يعني الأمر تغيرًا قدريًا يسمح لك بإعادة بناء حياتك.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعًا مناسبًا جدًا لتقريب المسافة بين القلوب ولدعم العواطف ولاظهار الاهتمام بدون خجل او تردّد. فإذا كنت تنتظر وقتًا مناسبًا لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه فلن تجد افضل من هذه الفترة. ستترك اجمل الانطباعات وستأسر قلبه بسهولة. وإذا كانت المسافة قد بَعُدت بينكما، تحرّك لأنّ القدر سيلهمك على حلّ الخلافات وتقريب المسافات. أشجّعك على الحوار في الأيام الأكثر حظًا لأنّها مثمرة فعلًا وغير مخيّبة للآمال.العازب يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص شيق.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

وجود القمر في العقرب يعرقل الطريق امامك فتضطر في بداية الاسبوع الى مواجهة امر صعب او الى التأقلم مع بعض المستجدات كن لينا حتى تجتاز المحن واظهر عن دبلوماسية في ادارتك للامور تستريح وتشعر بالأمان والراحة في نهاية الاسبوع مع وجود القمر في برج القوس وبطاقة كبيرة تدفعك نحو تحدّيات جديدة، كما يتحدث الفلك عن سفر بعيد أو انتقال الى جديد أو عمل ابداعي تقدّمه أو نجاح. فتلعب دورًا مميّزًا وتبدو متفهمًا ، منفتحًا ، واثقًا ومتفائلًا حيث تدخل مرحلة أكثر صفاء وهناء

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

ما اكثر الضغوط وما أشدّ وقع الخلاف قد يكون من الافضل عدم الاختلاف على اي شيء بل التغاضي عن السلبيات والإساءات أملًا منك بتفادي الأزمة والقطيعة.وسوف تعاني من الفتور والإهمال وقد تعتقد أن الحبيب يتجاهلك معتمدًا إثارة الشكوك والغيرة.لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا كبيرًا، لكن في المقابل، يتوجب عليه تقدير وضعه، فقد يكون منشغلًا بعمله أو شؤونه الخاصة. أعط فرصة قبل الحكم على تصرّفه.









برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع بجو ايجابي فمعظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصبّ في مسارك. تدبّ فيك الحماسة وتقوم ببعض المبادرات وذلك لأنك تتحلى بالشجاعة والتفاؤل. لا حدود لطاقتك ولا من يردعك أو يحبط محاولاتك وكأنّ الحياة تناديك للتحرّك والخروج الى الضوء.أجواء سهلة وإيجابيّة تهيّئ لك الدرب مهما كان مركزك في الحياة. كما يسعفك إلهامك والحاسّة السادسة على الاختيار الجيد والحل المناسب. إذا كنت فعلًا تريد الوصول الى نتيجة حاسمة يجب عليك التحرّك بفعاليّة . سوف تبدأ نشاطك المهني بثقة كبيرة وباتزان وحماس. أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع أساسًا متنية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خاليًا، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعدًا، أو تعطي وعدًا بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتًا استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتًا حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقًا. تبدو متحمّسًا جدًا وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان. تقدر صراحة الطرف الآخر أو تلهث وراء سعادة اعتقدت أنها رحلت إلى الأبد، لكي تسترجعها في لحظة دهشة!

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعًا دقيقًا بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلبًا وثائرًا معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعيًا وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

وعود كبيرة وأخبار ممتازة وظروف استثنائية ، بحيث تحوّل أي أمر تبادر إليه إلى نجاح وانتصار. إياك أن تفوّت الفرص المهمة التي تحملها هذه الفترة الذهبية. قم بالمساعي، باشر إلى المشاريع ، سلّط الضوء عليك، المهم أن تتحرك في كل الاتجاهات وألا تخاف من الاستثمارات وتوظيف الأموال. قد تتخطّى الوقائع كل الآمال ، فتذهب إلى نشاطات اجتماعية ولقاءات مشوّقة وتلبي الدعوات، فتكون النجم أينما حللت. وربما تضطر إلى القيام بخيار نهائي يقرّر مصيرك أو تحتار بين عروض كثيرة تتلقاها، منها ما يدعوك للسفر أو منها ما يجعلك تفكّر بمكاسب جديدة، فتلاحق مشاريع بسرعة البرق وتلاقي الدعم ما يثير بعض الحساسيات. إلاّ أنّك تبقى كريم النفس ، فكريم النفس يبحث عن مجالات لكي يعطي ويخترع المناسبات لكي يقدّم جميلًا. لا تخف من معترضي الطريق وثابر بإنتاجيتك، لأنك موعود بأرباح وعقود وانفتاح.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقرً ويميل الى الوضوح والانقشاع . سوف تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء وذلك من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة كذلك تناسبك الظروف الحالية لأنّها تقرّب المسافة بينك وبين الحبيب وتسمح لكما بالتفاهم وتلطيف الأجواء. باستطاعتك محاولة إعادة المياه الى مجاريها الطبيعية بعد عواصف الأسبوع الماضي، وبإمكانك توضيح رأيك ومواقفك. لكن إذا اردت استعادة ثقة الحبيب، يتوجّب عليك إيجاد وسيلة للتراجع عن أخطائك واتخاذ خطوات جريئة لتصحيحها وإلاّ فلا تحلم بمصالحة.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تدعم مواقع الكواكب تطلعاتك وتجد نفسك متقدمًا درجات وخطوات عديدة. ، فبعد تراجع وفشل ستجد نفسك راضيًا ومكتفيًا بالقليل من النجاح، لكن الحظ سيكافئك بالكثير من الفرص والدعم، لذلك لن يكون من مستحيلًا تحقيق أكثر من إنجاز باهر، أنت تقف على عتبة جديدة ومشرقة حيث يملؤك التفاؤل ويدفعك الامام!سوف تعيش اسبوعا جيدا يفسح لك في المجال لطرق أبواب المساعدة وسوف تحصل على عدة عروض وما عليك سوى الاختيار جيدًا.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

قدرتك على التعبير وفصاحتك المذهلة سوف تفحسان في المجال لتذليل الحواجز وتوضيح الالتباسات وتقريب وجهات النظر. ادعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع امام الضغوط او التدخلات الخارجية. دافع عن العلاقة وبدد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما. انه الوقت المناسب لتجديد الصفحة العاطفية وللتخلّي عن الأساليب الملتوية. يجب اعتماد القواعد السليمة والمباشرة بحلّ المشكلات او التباين في الافكار. حاول ان تبقي باب الحوار مفتوحًا، لأنّ الجوّ سيكون ملائمًا فعلًا للنقاش والاستفسار.





برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

وجود القمر في القوس يجعل نهاية الاسبوع مخيبة للامال إذ تتعثر الخطى ويصعب عليك التقدم نحو تنفيذ المآرب والأهداف، تعيش أوضاعا متقلبة وبلبلة ومتاعب وتراجعًا صحيًا. كذلك ستلمس استعدادًا للتحدي عند أول هفوة وذلك بسبب عدم شعورك بالارتياح الكامل. كما قد تستاء من تصرّف أحد الاشخاص وتأخذه على محمل شخصي لتتأزم الامور، وربما سيمنعك كبرياؤك لاحقًا من الاعتذار والتراجع.حاول استباق الامور لا تنتظر حصول المشاكل ونشوب الخلافات بل امنع حصولها في الاساس . تذكّر أنك صاحب الطاقة السلبية ومن المستحسن ضبط الانفعالات.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

لا بدّ وأنك تحتاج الى تعاطف الحبيب والى وقوفه بقربك. فالجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح. لكن الوضع يتطلب اهتمامًا صادقًا من قبل الطرفين.لكنك تميل الى التحفظ وتتشبّث بآرائك متفاديًا النقاش والحوار الهادئ وتبدو الأمور متشنّجة او ربّما فاترة بعض الشيء. لا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة. عليك تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الاوضاع.إذا كنت عازبًا فالجو هادىء ولا يعدّ بأيّ تطور حاسم.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تتمتع بالنفوذ الكافي، لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد، أو لكي تغيّر الأحوال إلى المنحى الأفضل لك. تخف النشنجات والميل الى التسلط. ترتاح اعصابك وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية. تحركك طاقة كبيرة ، لكي تكسر الحواجز وتسوّي المشكلات وتصارع الرياح وتضخّم الأمور وتثير الأزمات، توصلا إلى الحلول الجذرية . تتسرع في كلام أو تصرّف وتواجه منتقدين، لكنك تحصل على ما تريد، وتحقق رغبة طالما انتظرتها. قد تبلور فكرة ممتازة تحاول أن تنفّذها وترى النتائج مشجّعة جدًا. لن يحدث ذلك من دون مواجهات وإحباط في بعض الأحيان، إلا أنك تتسلح بقدراتك الذاتية لتخطي هذه الأحوال. تفتح أمامك أبواب اعتقدت أناه مغلقة إلى الأبد ، وقد تتلقّى اتصالًا يستدعيك إلى مكان ما ، وتبدو متفائلا به .

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في السرطان يجعل الامور تسير الامور بشكل جيد فاسحًا في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس قد تتطور صداقة ما إلى علاقة حب لدى العازبين وغير المرتبطين، كما قد تقرب المسافة بين الاحباء نظرًا لصفاء الأجواء من المشاعر السلبيّة كذلك تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجات الكثيرة بحياتك العاطفية نجاح وتحليق حظ لقاءات عذبة ومناسبات اجتماعية راقية غرام حب تواصل مع الخارج وعودة حبيب بعد انفصال او زواج او خطوبة فترة من الحب رائعة وعن غرام اثناء سفر او دراسة.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

إنه اسبوع لامع بالتأكيد فلا يوجد اجمل من هكذا تأثيرات ايجابية وكأنها تتآمر لصالحك على الغير.لن تجد للوقت للضجر ولا للتأفف من ركود الأجواء، لأنها لن تكون راكدة ولا مملّة، بل ناشطة وفاعلة على على جميع الاصعدة والمستويات. وستهبّ رياح فلكية مؤاتية لترفع من شأنك وتغني طاقاتك الذهنية والجسدية.هذا هو الوقت الانسب لتظهر مهارتك ولتثبيت وجودك. شاارك في المؤتمرات واللقاءات وعبّر عن آرائك المدعومة بالمعطيات والتقارير ولا تتردّد بالنقاش.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تتحرر من عبء ضاغط اسمه الغيرة والشك . تناقش شؤونك الحميمة مع الشريك، تصارحه، تكاشفه، وربما تتفق وإياه على بعض التفاصيل الصغيرة. تعرف أوقاتًا حلوة جدًا ولقاء حارًا مع الحبيب ، تسجّل تطورًا في حياتك الشخصية وتستعيد ثقتك بالنفس. أما مشكلة بعض مواليد الثور تكمن في أنهم لا يعرفون فعلًا ماذا يريدون ويبدون تقلّبًا في مواقفهم وخياراتهم. العازبون منهم يصادفون مفاجأة سارة، أما المرتبطون فيجدون الدعم من قبل الشريك لكل القرارات التي يتّخذونها.