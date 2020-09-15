توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15/ 9/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





برج الحمل:

مهنيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته

عاطفيًا: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكنّ التخلّص من الشريك السابق ليس سهلًا

صحيًا: حاول ان تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لئلا تصاب بالدوران





برج الثور:

مهنيًا: قد تمر بتجربة قاسية بحيث يكون هذا اليوم فارغًا من الحصانة ومخيّبًا للآمال، وتبدو متوترًا لا تحسن الاختيار

عاطفيًا: لا تدخل في نقاش غير مجدٍ مع الشريك، لأنك إذا حاولت معرفة الأسباب تتراجع وتقدم الاعتذار علنًا

صحيًا: حاول أن تخفف قدر الإمكان من المجادلات البيزنطية التي ترهق أعصابك وتتعب نفسيتك







برج الجوزاء:

مهنيًا: تتبدّل الأجواء قليلًا، ويولد بعض التشنّج في حياتك المهنية وربما بعض المشاكل في النصف الثاني من الشهر

عاطفيًا: التشكيك في مدى جدية الشريك ليس جيدًا، لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدية منك

صحيًا: لا تعط أي أمر تافه أهمية، فهو قد بسبب تعبًا نفسيًا، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل





برج السرطان:

مهنيًا: قد تقوم بسفر أو تفاوض وتحاور وتنافس بعض الجهات على موقع أو منصب، وتطرح تحديات جديدة

عاطفيًا: القرار النهائي مطلوب منك للحد من بعض تصرفات الشريك، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير

صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما يثير حساسيتك أو يعرضك للإصابة بها





برج الأسد:

مهنيًا: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الزملاء، وتبدي إرادة قوية وشجاعة، وتضع قواعد أخرى لارتباطاتك المهنية

عاطفيًا: إنجاز مهم على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه تساعدك كثيرًا

صحيًا: آلام الظهر علاجها الناجع هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها





برج العذراء:

مهنيًا: كن حذرًا جدًّا في هذا اليوم بسبب القمر المتواجد فى البيت 12، فالأمور صعبة لكن لحسن الحظ انها سوف تتحسن مساء بعد انتقال القمر الى برجك

عاطفيًا: عليك أن تواجه الوقائع كما هي، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًّا إلزاميًا نحو التوصل إلى الحلول

صحيًا: لا تنم على حرير أنّ صحتك بألف خير، بل اخضع لبعض الفحوص لتكون مطمئن البال أكثر



برج الميزان:

مهنيًا: تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث تجد أمامك صفحات بيضًا بالجملة

عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما

صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك





برج العقرب:

مهنيًا: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، ذلك يدفعك حتمًا إلى التردّد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان

عاطفيًا: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية

صحيًا: تهتم ببعض الانشغالات، وعبثًا تبحث عن بعض الممتع والملوّن لحياتك





برج القوس:

مهنيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحًا على بعض الأوساط

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك

صحيًا: اتباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي تأتيان بالنتائج المرجوة صحيًا







برج الجدي:

مهنيًا: تعرف مزاجًا متقلّبًا وصعبًا ومشاكسًا، أنصحك بعدم إظهار ضعفك، بل التسلّح بالشجاعة ومواجهة الآخرين بحجج منطقية

عاطفيًا: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العملي، فكن مستعدًا للأيام المقبلة، فهي ستكون أكثر إشراقًا ممّا تتوقع

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير





برج الدلو:

مهنيًا: يخف عنك الضغط ويحمل بعض الحلول، وربما تصادف شخصًا يساعدك في وقت غير منتظر ويأتيك ببعض الاقتراحات

عاطفيًا: إطلاق الأحكام العشوائية بحق الشريك لم يكن من هواياتك المفضلة، ذلك أنك تتمتع ببعد نظر متميز وتقييم الناس

صحيًا: تتيح لك الظروف القيام بسلسلة مشاريع ترفيهية ومسلية لك ولجميع أفراد العائلة



