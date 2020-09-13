توقعات الأبراج من السبت 12 إلى الجمعة 18 سبتمبر 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 12 الى الجمعة 18 ايلول سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تخيّم على سمائك الأجواء الحسنة الايجابية. أحم موقعك الحالي من التراجع والفشل والخسائر. لا تنفعل حتى لو تعرضت لاستفزاز أو ظلم. أبق الباب الحوار مفتوحًا وأبحث عن الدعم والتحالف. وأتمنى ليك كل التوفيق تبدو نشيطًا ومثابرًا ومجتهدًا لا سميا في إعمالك الروتينية.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

سوف تلاحظ أن شؤونك العاطفية في وضع جيّد ولا غبار عليها. يلاطفك الحبيب ويبادلك العواطف والوعود الصادقة. هناك انقشاع تام وبالك مرتاح للثقة بينكما لكن قد يعكّر الجوّ بعض التشنج ً فحاول تفادي الجدال والنقاش خلالها كن واقعيًا واعمل لمصلحتك ولمصلحة العلاقة. كن جريئًا وقدّم بعض التنازلات



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

سوف تساهم التأثيرات الفلكية الايجابية بالترويج لسمعتك الجيدة وسوف تحسّن أداءك لتعطي نتيجة أفضل بغضّ عن عمرك وحقل اختصاصك.يدل على تجارب جديدة وانفتاح وتواصل مع دول أجنبية وسوف تنتصر في مكان ما أو تحقق أمنية كما تؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك التي ستأخذك إلى مواقع عالية من المهارة والشهرة



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يساعدك الحظ بشكل واضح ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء. تتخلص من أوهامك لتبدو قويًا وواضحًا في كلامك وملاحظاتك. أنت ذكي وتعرف كيف تحافظ على حسن سير الأمور، تتصرف بتفاؤل وتعامل الحبيب بليونة واحترام الأمر الذي يدعم استمرارية العلاقة الجديدة ويعزّز العلاقة المثنية لا خوف عليك من المشاكل أو المشاحنات الصعبة

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تدعم مواقع الكواكب تطلعاتك وتجد نفسك متقدمًا درجات وخطوات عديدة. فبعد تراجع وفشل ستجد نفسك راضيًا ومكتفيًا بالقليل من النجاح، لكن الحظ سيكافئك بالكثير من الفرص والدعم، لذلك لن يكون من مستحيلًا تحقيق أكثر من إنجاز باهر، أنت تقف على عتبة جديدة ومشرقة حيث يملؤك التفاؤل ويدفعك الأمام

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تلتقي وجهات النظر مرّات عديدة لكنّها تختلف مرات أخرى فيواجهك الحبيب بتساؤلات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات. إذا كنت تقدّس العلاقة وتحترمها لا مشكلة لديك بتقدم كل ما يطلبه منك الحبيب أو تتطلبه العلاقة

هناك مقوّمات عديدة داعمة للسعادة وللاستقرار ستسير الأمور بشكل جيد لأصحاب العلاقة المتينة لكن العلاقة المتأرجحة ستواجه تحديات



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

باستطاعتك قلب المعطيات الفلكية واستغلال الطاقات والفرص لصالحك.فالقمر المكتمل في برجك يمكنك من أظهار حقيقتك والمجاهرة بأرائك وأفكارك فأنت نشيط وتتمتع بجهورية تامة لمواجهة أي تحدّ دراسي أو مهني أو اجتماعي بنجاح. لن تتورّط بمشاكل صعبة



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيًا ويميل إلى الوضوح والانقشاع. سوف تسمح ليك الظروف بالتواصل البنّاء وذلك من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة بدون الإساءة إلى أحد.وبالرغم من إن الجو العام جيّد فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تبذل الكثير وتحصد أيضًا الكثير من التقدير والاحترام. هذا أمر أكيد. أظهر مهارتك وحبّك للقيادة. لا تضيّع الوقت سعيًا وراء المغامرات واللهو فقط، بل ركّز قدراتك لأنك فعلًا تستطيع لفت الأنظار وحتى الانتصار على المنافسة.

تجتمع عدة ظروف إيجابية لتدعيم جرأتك، لذلك لا تتهرب من مسألة صعبة أو مسؤولية جديدة لأنها قد تكون سبب شهرتك أو نجوميتك. تحرّك كما يتوجّب عليك إن تتحرّك ولا تظهر ضعفًا، بل حرصًا وحكمة. يتدخّل القدر لمصلحتك وتنجح في قضية مستعصية



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لا رادع لعواطفك حاليًا فالمعنويات مرتفعة جدًا وطاقتك هائلة تكرسها في سبيل التقرب من الحبيب وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي.لا بد وأن يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل العواطف الحارة والجيّاشة. ستكون اللقاءات رومانسية جدًا يعمها الانسجام التام. واعتبر هذا الأسبوع مناسبًا تمامًا لتصحيح الأخطاء والاعتذار لإعادة النظر بكيفية التعامل مع الحبيب



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يكون أسبوعا ً مثقلًا بالأعباء. قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتّر أو قلق عابر. من الضروري جدًا عدم إهمال الأعمال وعدم التقصير بها لأنّ عيون المسؤولين مسلّطة على تحركاتك. تبدو مضطربًا بين الحين والآخر. قد تتأخّر معاملاتك او تصل إلى عملك متأخّرًا بسبب عطل ما في السيارة. تحصل هذه الأمور في أقل الأيام حظًّا والتي بالتالي تسبّب ليك الفوضى والحيرة



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يتطلب منك هذا الاسبوع العناية والاهتمام والتروي وعدم التسرع في اتخاذ اي قرار قد تشعر بالحزن او تخطىء بالتحمس لاحد الاشخاص كما ان كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه. وتشدد على ضرورة الحوار والتلاقي والانفتاح الأجواء الفلكية صعبة وقد تتأزم الخلافات لتصل الى حد القطيعة كن موضوعيًا ولطيفًا جدًا.



:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

خذ حذرك ولا تدع نفسك تقع ضحية الناقمين والمخادعين. يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك. لا تقلق! اعتمد الهدوء والموضوعة كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية. لا تستلم للتجربة فهي ستكون قاسية. ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة متلوية لئلا تعاقب بشدّة. أنجز عملك بهدوء ولا تقصر في واجباتك. قد تحتاج الى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنها سلاح قويّ وفعّال. حتى لو عاكستك الظروف تثابر وكرّر المحاولات..



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تحرز تقدّمًا مهّمًا وقد تقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو قد تعمل على توطيد الروابط الحالية. تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك وتتحرر هذا الشهر من العقد والتحفّظات. أنت حبيب جريء وجذاب وهذا الشهر يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور. إن الوقت المناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية. تكون على موعد مع الحب والغرام



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

إذا كنت فعلًا تريد الوصول إلى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة. من جهة أخرى تكون للكواكب تأثيرات مهمّة في المفاوضات والنقاشات. لذلك أدعوك إلى التركيز جيّدًا على الأهداف والأولويات . قد تتذمّر من المماطلة والتأخير والفوضى ومن المستحسن عندئذٍ عدم استعجال الأمور. تريّث تفاديًا لخيبة الأمل.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

أدعوك إلى إظهار حماسة جديدة وتجديد علاقتك الحالية لأن كوكب الزهرة يعدك بالانفراج وبتقوية الجذور والأسس، فتتّجه العلاقة نحو الأفضل وتختفي الخلافات الرئيسية التي كانت تشوّش عليكما. تشعر بالفرح بقرب الحبيب وتبدو متسامحًا جدًا تجاهه. تبدو ليك الهفوات سطحية وعابرة ولا تكترث لها لأنك تريد المضي نحو تعزيز العلاقة وترفض رفضًا قاطعًا السماح لأي شائبة أو دخيل بإبعادك عن الحبيب. إنه شهر جميل لإيجاد الحلول والتسويات لمشاكلك المتراكمة

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تبشّرك مجموعة من الظروف الفلكية بالخير وكذلك بالتحرّك الناشط والواسع الذي يسمح ليك بالتأكيد التعويض عن بطء أو تراجع. إنه أسبوع ممتاز شرط التحلّي بالحيوية والفعالية استثمارًا ذكيًا منك للوقت وللحظوظ. تعبّر عن نفسك بأسلوب فائق العذوبة. تشرق ببريق جذاب وتلفت الأنظار إلى خصالك الإيجابية وكأن حجابًا يخفي عيوبك وسلبياتك. فتفتح ليك أبواب الدعم الخارجي. لكن عليك أن تطرق الباب كي يفتح ليك! هيّا تحرّك، تشجّع وتقدّم



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزمها. كما عليك استدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات. تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سميا في أقل الأيام حظًا. تضاعف عنادك وترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن فتصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش







برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

يبدأ الأسبوع هادئًا بعض الشيء لكنه يتحوّل إلى متقلّب وغير متوّقع. تارة تجد نفسك مشرقًا ومبتهجًا. وتارة أخرى تجد نفسك غارقًا في بحر من الضغوط والمشاكل.

ستتسلّط الأضواء على خياراتك في القضايا الرئيسية سواء كانت عائلية أو مهنية أو اجتماعية ستكون الظروف قاسية نوعًا ما وذلك لامتحان كل ما تدّعيه أو تملكه من قدرات وطاقات ومواهب وهذا الأمر سوف يؤثر على مزاجه وهدوء طباعك، فتزداد الأمور تعقيدًا إذا لم تتدارك الأمر لتمسك بزمام الأمور لا تثق بمجرى الأمور بصورة عمياء، أصغ جيدًا للتحليل المنطقي واطلب براهين جدّية قبل اتخاذ أي قرار حاسم



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تسير الأمور بشكل جيد جدًا مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس. قد تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب لدى العازيين وغير المرتبطين، كما قد تقرب المسافة بين الأحباء نظرًا إلى صفاء الأجواء من المشاعر السلبيّة. تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره. لن يتركك وحيدًا، بل سيقف إلى جانبك ساعة الحاجة





برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

لا بدّ وان تشعر بالارتياح بسبب تعاطف كبير من الكواكب التي تتماشى مع تطلّعاتك فتدعم أفكارك وتوجهّاتك. إن هذا الأسبوع مناسب تمامًا لاقتحام المجهول والجديد متكّلًا على حدسك وحظّك الجيدين سوف تساعدك السماء فتكثر لديك الخيارات وتنفرج الضغوطات لتجد نفسك مطمئنًا مرتاحًا لتلملم ذيول العام بهدوء وثقة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الأسبوع تطمينات رائعة فلا خوف عليك من أي تهديد أو فراغ عاطفي بل على العكس تمامًا إنني أدعوك للحذر والى عدم الوقوع ضحية المتملقين والكلام المعسول.ستجد في حبيبك دعمًا وتعاطفًا لا سميا إذا كانت العلاقة متينة وقديمة. قد يساعدك في إيجاد حلّ لأزمة معيّنة فيوظّف طاقاته في اتجاهك. ستتمتع هذا الأسبوع بجوّ فلكي مشجّع جدًا يعزّز أوضاعك العاطفية والعائلية والصحية فتجد نفسك مطمئنًا وتدير شؤونك بأسلوب مثالي



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

أبشّرك عزيزي ، فأنت قد دخلت حاليًا وأصبحت في مرحلة التقدم والبناء والأعمار وحتى الازدهار الدرب سالكة وما عليك سوى تركيز الجهود والطاقات، وتحديد الاتجاهات والأولويات وعدم إضاعة الوقت الثمين.تكون المعنويات عالية حيث يوفر لك الحظ جوًا مناسبًا تمامًا للعمل والإنتاج.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تكافح وتناضل هذا الأسبوع أملًا منك بتثبيت الأوضاع بين الطرفين. قد تدور حوارات ساخنة وقد تخيبك النتيجة وتشعر بان الحبيب لا يراعي ظروفك. أدعوك إلى التأقلم مع الجوّ الطارئ والى المزيد من الهدوء هناك بعض المواضيع التي تثار سواء في لقاءات اجتماعية أو خاصة وقد لا تملك الأجوبة أو الحلول المرضية. ما العمل؟ هدئ من روعك، لا تعاند الحبيب حاليًا ، بل أصغ له بهدوء ونفّذ بعض رغباته إظهارًا منك لحسن النوايا. وعندما تنقشع السماء تحرك باتجاه.