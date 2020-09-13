توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا





كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئفي عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 13 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيا: تستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة وبعض الأخبار الحلوة والعمليات المالية الناجحة

عاطفيًا: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها

صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحًّا جدًا



برج الثور:

مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة

عاطفيًا: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما

صحيًا: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب



برج الجوزاء:

مهنيًا: وجود القمر فى منزل المال بالنسبة إليك والذي يتحدث عن أرباح

عاطفيًا: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك، فبادر إلى تخليصه منه

صحيًا: أخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك



برج السرطان:

مهنيًا: يجعل الفلك المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء قبل أن تتخذ قراراتك

عاطفيًا: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقرّبه منك ويبعد الخلل في العلاقة

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة





برج الاسد:

مهنيًا:تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح تتبدّل

عاطفيًا: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية





برج العذراء:

مهنيًا: تعرف يومًا مزدهرًا مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار

عاطفيًا: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو الى البحر





:برج الميزان

مهنيًا: حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيدًا عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر

صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك





برج العقرب:

مهنيًاومكتسبات تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع

عاطفيًا: توقع قلقًا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة

صحيًا: حاول أن تستغل هذا الشهر كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك







برج القوس:

مهنيًا: كُن حذرًا جدًا ولا تُعطِ ثقة غير مدروسة، ويعود الاستقرار تدريجيًا

عاطفيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخّر تقدّم خطواتك المستقبلية مع الشريك

صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف مكتفيًا بما تشعر به

برج الجدي

مهنيًا: إحذر عمليات مالية مهددة ولا تتصرف من دون استشارة، قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة

عاطفيًا: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك سيتبدل لمصلحتك والشريك لاحقًا

صحيًا: إذا حصلتعلى إجازة، عليك التوجه إلى أي مكان يشعرك بالراحة جسديًا وصحيًا

برج الدلو:

مهنيًا: معطيات في العمل وتتلقى اقتراحًا أو عرضًا يسبب لك بعض القلق

عاطفيًا: انفراجات مهمّة تطال وضعك العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقرارًا واشراقًا

صحيًا: لا تكثر من تعريض نفسك لأشعة الشمس أكثر من اللازم، وإلا عرضت بشرتك للأذى



برج الحوت:

مهنيًا:احذر افتعال المشاكل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقًا

عاطفيًا: قد تطالك بعض الانتقادات بشأن العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك

صحيًا: تقاوم كل المغريات التي قد تسيء إلى صحتك، وتتخلى عن عاداتك السابقة.