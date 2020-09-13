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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ


كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئفي عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد 13 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
          مهنيا: تستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة وبعض الأخبار الحلوة والعمليات المالية الناجحة
عاطفيًا: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها
صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحًّا جدًا

برج الثور:
          مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة
عاطفيًا: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما
صحيًا: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب

برج الجوزاء:
مهنيًا:  وجود القمر فى منزل المال بالنسبة إليك والذي يتحدث عن أرباح
عاطفيًا: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك، فبادر إلى تخليصه منه
صحيًا:  أخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك

برج السرطان:
       مهنيًا:  يجعل الفلك المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء قبل أن تتخذ قراراتك
عاطفيًا:  حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقرّبه منك ويبعد الخلل في العلاقة
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة

برج الاسد:
           مهنيًا:تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح  تتبدّل
عاطفيًا: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل
صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية

برج العذراء:
         مهنيًا: تعرف يومًا مزدهرًا مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار
عاطفيًا: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو الى البحر 

:برج الميزان
    مهنيًا: حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيدًا عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت
عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر
صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك

برج العقرب:
      مهنيًاومكتسبات  تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع
عاطفيًا: توقع قلقًا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة
صحيًا: حاول أن تستغل هذا الشهر كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك


برج القوس:                          
    مهنيًا: كُن حذرًا جدًا ولا تُعطِ ثقة غير مدروسة، ويعود الاستقرار تدريجيًا
عاطفيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخّر تقدّم خطواتك المستقبلية مع الشريك
صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف مكتفيًا بما تشعر به

برج الجدي
     مهنيًا: إحذر عمليات مالية مهددة ولا تتصرف من دون استشارة، قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة
عاطفيًا: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك سيتبدل لمصلحتك والشريك لاحقًا
صحيًا: إذا حصلتعلى إجازة، عليك التوجه إلى أي مكان يشعرك بالراحة جسديًا وصحيًا

برج الدلو:
       مهنيًا:  معطيات في العمل وتتلقى اقتراحًا أو عرضًا يسبب لك بعض القلق
عاطفيًا: انفراجات مهمّة تطال وضعك العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقرارًا واشراقًا
صحيًا: لا تكثر من تعريض نفسك لأشعة الشمس أكثر من اللازم، وإلا عرضت بشرتك للأذى

برج الحوت:
        مهنيًا:احذر افتعال المشاكل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقًا
عاطفيًا: قد تطالك بعض الانتقادات بشأن العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك
صحيًا: تقاوم كل المغريات التي قد تسيء إلى صحتك، وتتخلى عن عاداتك السابقة.

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