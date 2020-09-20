توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 / 9/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 20 سبتمبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:





مهنيًا: قد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدة

عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي

صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة

برج الثور:

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلًا وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية.

عاطفيًا: يبادلك الشريك اليوم المزيد من العطف والحنان، وأنت بدورك لا تستغل طيبته لأنك تعشقه.

صحيًا: الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار يومًا بعد آخر يريح أعصابك تمامًا.



برج الجوزاء:

مهنيًا: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك

صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية



برج السرطان:

مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك

عاطفيًا: تصرّف مع الحبيب بعفوية ومن دون تصنّع واحرص على توطيد علاقتك به

صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة



برج الاسد:

مهنيًا: تكون اليوم مرتاح نفسيا اكثر من الايام الماضية لكن يجب عليك الحذر من ان تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك

عاطفيًا: تتمتّع بحب الشريك فهو لا يطيق فراقك أو ابتعادك عنه كثيرًا

صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول

برج العذراء:

مهنيًا: الإهمال يكون مكلفًا جدًا، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان

عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب

صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط



:برج الميزان

مهنيًا: مشارع جديدة تلوح فى الافق خاصتا ان الاجواء الفلكية تساندك فى هذا الاطار

عاطفيًا: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، وهذا سيسهّل الامور

صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبيًا جدًا



برج العقرب:

مهنيًا: تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابك

عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك

صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام



برج القوس:

مهنيًا: تواجه الكثير من الصعوبات، فلا تستسلم لأن الأمور ستنفرج قريبًا

عاطفيًا: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما

صحيًا: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحيًا



برج الجدي

مهنيًا: تحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاء

عاطفيًا: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريبًا منك أكثر مما تتوقع

صحيًا: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة



برج الدلو:

مهنيًا: أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديد

عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق

صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة



برج الحوت:

مهنيًا: ركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وينتظرك منصب جديد كنت تحلم به

عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره

صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.

