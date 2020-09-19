توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
الحمل
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبرًا سارًّا.
عاطفيًا: مهما سمعت من انتقادات بشأن تصرّف الشريك معك لا تعرها آذانًا صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة الأمور.
صحيًا: حاول أن لا تهتم لكلام الآخرين بشأن عدم جدوى ممارسه الرياضة يوميًا، الأيام ستبرهن لهم خطأ كلامهم
الثور
مهنيًا: تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك.
عاطفيًا: لا تحاول استفزاز الشريك، فذلك قد يخلق لك بعض المشاكل معه ويوتر الأوضاع بينكما.
صحيًا: تبدو حاليًا في قمة صحتك، فلا عجب إذا كنت حريصًا للمحافظة عليه
الجوزاء
مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر.
عاطفيًا: على الرغم من المشاكل التي تواجهها مع الحبيب فإنك لا تستطيع الابتعاد عنه يومًا واحدًا.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك للمحاقظة على صحة سليمة، وتنجح في ذلك وتشجع الآخرين على التمثل بك.
السرطان
مهنيًا: تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية.
عاطفيًا: اذا شعرت بأن وضعك العاطفي غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك.
صحيًا: أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، وتحصل قريبًا على النتائج المرجوة والمبتغاة صحيًا في أسرع وقت.
الاسد
مهنيًا: يوم ملائم جدًا ويفتح أمامك أبوابًا مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور.
عاطفيًا: لا تتراجع أمام أول فشل، في الحياة مطبّات وعراقيل كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة.
صحيًا: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة على الصعيد الصحي.
العذراء
مهنيًا: يضع هذا اليوم حدًّا للإشكالات، ويشكّل طالعًا جيدًا ويتحدث عن شراكة قد تنمو.
عاطفيًا: تتغير مقاييس كثيرة عبر تجربة مررت بها وتعلّمت منها درسًا في الحياة.
صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت المحافظة على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.
الميزان
مهنيًا: الوقت مناسب جدًا لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو الحصول على منصب يليق بك.
عاطفيًا: الرومانسية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، فهي تذلّل المصاعب مهما بلغ حجمها.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب الهمم والأنشطة المتعدّدة، فالوقت مناسب للقيام بها.
العقرب
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية.
عاطفيًا: متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لمزيد من التطور والتقدم.
صحيًا: كن منفتحًا على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.
القوس
مهنيًا: يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي.
عاطفيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل البناء ويولد جوًا عذبًا من التفاهم مع المحيط.
صحيًا: استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها، ولا تهمل واجباتك الصحية.
الجدي
مهنيًا: يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكاوى المتكررة عنك، وواجه المنتقدين والمشككين بالحقائق الدامغة.
عاطفيًا: تحقق اليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية.
صحيًا: استفد من شهر أيلول للقيام برحلة أو بنزهة في أحضان الطبيعة للترويح عن النفس.
الدلو
مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء المهنية وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية.
عاطفيًا: يبادلك الشريك اليوم المزيد من العطف والحنان، وأنت بدورك لا تستغل طيبته لأنك تعشقه.
صحيًا: الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار يومًا بعد آخر يريح أعصابك تمامًا.
الحوت
مهنيًا: تشرق قريبًا شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمرًا، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين.
عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار رائعة.
صحيًا: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر..