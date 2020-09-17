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حظك اليوم الخميس 17 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 17 سبتمبر
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس  17-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر الجديد ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب وقد يجعلك ذلك مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

برج الثور
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا واجتماعيا: تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

برج الجوزاء
عائليا وعاطفيا: القمر الجديد في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.
مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.
عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.
عاطفيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك.

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس والقمر ببرجك يساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من سحر وجاذبية.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر يجعلك تُراجع الماضي والوضع الفلكي يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.
مهنيا: اليوم يساعدك القمر الجديد على التواصل جيدا مع من حولك ويعدك بلقاءات ناجحة.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.
عاطفيا وعائليا: الشمس والقمر معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.
عاطفيا: تتوق روحك للسفر أو للمغامرة وتميل للتخطيط أو للقيام برحلة مع الأحباب.

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

برج الحوت 
مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.
عاطفيا: القمر الجديد في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.
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