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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. تكتشف ما يخبئ لك برجك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.


وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 16 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام وأكدت فى البداية مواليد 16 سبتمبر عاطفي ومحدد، ولديك بصيرة وإرادة قوية و يتمتع أيضا بموهبة تحليلية

من الأفضل أن تحافظ على هدوئك. الأمور الصحية ستكون جيدة بالنسبة لك على الصعيد الاقتصادي. من الممكن تحسين وضعك المالي. أي عمل عالق لك يصبح مبلغًا من المال بإكماله اليوم. ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية.

ستحصل على دعم من الوالدين والإخوة والأخوات. بالحديث عن صحتك ، قد تكون هناك مشكلة بسيطة اليوم. سيكون من الجيد لك الحصول على المشورة المناسبة

نصيحة علم الأبراج ..

ضع كل انتباهك على عملك. لا تضيع الوقت هنا. سيكون لرجال الأعمال يوم عادي. اليوم لن تحصل على أي فائدة خاصة. بالحديث عن صحتك ، ستشعر بالتوتر الشديد.
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