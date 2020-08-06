شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛
وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 6 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.
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إذا كنت من مواليد 6 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تميل للعصبية والانفعال سريعا.. أنت حساس جدا ومزاجك غير مستقر عاطفيا، كما أن لديك حس فني وجمالي رائع.
نصيحة: هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والهروب من الحزن سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.