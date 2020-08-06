شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 6 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

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إذا كنت من مواليد 6 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تميل للعصبية والانفعال سريعا.. أنت حساس جدا ومزاجك غير مستقر عاطفيا، كما أن لديك حس فني وجمالي رائع.



