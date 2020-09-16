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حظك اليوم الأربعاء 16 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
حظك اليوم الأربعاء
حظك اليوم الأربعاء 16 سبتمبر
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الأربعاء  16-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.
عاطفيا وعائليا: تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك.

برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالتفاهم والسعادة.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.

برج الجوزاء
عاطفيا وعائليا: الشمس والقمر معاكسان وقد ينبئ ذلك بسوء تفاهم وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز ومضايقات البعض.
اجتماعيا ومهنيا: تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تعدك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يساعدك أن تحسن التصرف ويدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء وتقف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك وعليك بإتقان حساباتك إذا أردت تحقيق النجاح.
عاطفيا وصحيا: قد يدفعك الوضع الفلكي للتسرع في حركتك وردود أفعالك.. حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها وتأن في حركتك حفاظا على سلامتك.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك.
مهنيا: تعرف كيف تفرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.

برج الميزان
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك بالبعض أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى لمساعدة صديق.
عاطفيا وماليا: تمدك الأفلاك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وحياتك الخاصة بمنتهى الحماس والنشاط..

برج القوس
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.
عاطفيا: تذكر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكم في انفعالاتك.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: تتعامل بكرم أخلاق وتعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز والمعرفة وقد تلتقي ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك التاسع يدفعك نحو القيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك فقط لا تعلن خططك.

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات وقد تنجح في التحرر من الضغوط على كل المستويات وتخطط جيد لتنمية أعمالك ومدخراتك.
عاطفيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بتحسن أحوالك مع الأحباب ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

برج الحوت
عاطفيا: حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة مع من تحب وتفهم الاختلاف.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك ومصالحك واجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة.

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