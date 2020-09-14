حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9/14 /2020

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 14-9- 2020.
إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.
اجتماعيا ومهنيا: يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر يدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع حساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.
عاطفيا: "الشمس" في منزل العلاقات مما يجعلك راضيا بما لديك وتجد السعادة في متناول يديك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.
عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.
ماليا وعاطفيا: حتى ولو تعقدت بعض الأمور العاطفية أو المالية.. فلا تتردد في طلب النصيحة ممن تثق بهم.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.
ماليا وعاطفيا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المالية.
عاطفيا: "الشمس" بمنزل الحظ تحسّن علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.
عاطفيا وصحيا: تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.