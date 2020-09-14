حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9/14 /2020

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر يدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: "الشمس" في منزل العلاقات مما يجعلك راضيا بما لديك وتجد السعادة في متناول يديك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع حساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

من 23/8 إلى 22/9

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

ماليا وعاطفيا: حتى ولو تعقدت بعض الأمور العاطفية أو المالية.. فلا تتردد في طلب النصيحة ممن تثق بهم.