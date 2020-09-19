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مرأة

19 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما نصيحة الأبراج لك؟

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 19 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا اجتماعيا، وتتمتع بالجاذبية والحيوية.. أنت أيضا ملهم ومنظم، ولديك روح يقظة، ولديك إصرار على تحقيق النجاح في أعمالك.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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