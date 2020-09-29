توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: قد تشتبك مع الشركاء أو المسؤولين، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال
عاطفيًا: كُن متسامحًا ولو أنّ النصيحة هي في التشبّث بمواقفك إذا كنت مقتنعًا أنك على حق
صحيًا: تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءًا من رشاقتك
برج الثور:
مهنيًا: يدعمك القدر ويأتيك الانفراج في الوقت المناسب، فيحمل اليك صديقًا لم تره منذ مدة طويلة جدًا، حاملا إليك بشرى سارّة
عاطفيًا: أحداث كثيرة مهمّة في حياتك العاطفية، أنت على موعد مع الفرح في ظروف خاصة
صحيًا: استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لمصلحتك وقد تحمل معها الحلول لبعض مشاكلك الصحية
برج الجوزاء:
مهنيًا: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة
عاطفيًا: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى الى تجديد العلاقة وتطويرها
صحيًا: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك
برج السرطان:
مهنيًا: قد تتحمس لمشروع وتسعى إليه، قد تؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين والفلك يقف الى جانبك اليوم من الناحية المهنية
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك
صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء
برج الاسد:
مهنيًا: تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي
عاطفيًا: علاقة قديمة ترخي بظلالها على حياتك مع الشريك، بسبب هفوة بسيطة لكنها مقلقة
صحيًا: لا توهم نفسك بأنك مصاب بمرض خطير، ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون لك
برج العذراء:
مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية
عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك
صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك
:برج الميزان
مهنيًا: يخف الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسوؤليات
عاطفيًا: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب أيضًا وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار
صحيًا: لا تندم على ما قد مضى، وحاول جهدك إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها
برج العقرب:
مهنيًا:يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار فكن عاقلا وغير متسرع
عاطفيًا: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك
اجتماعيًا: تلتقي أحد الأصدقاء القدامى وتقرران القيام برحلة ترفيهية تفيدكما صحيًا
برج القوس:
مهنيًا: تشتد المشاعر الصادقة اليوم، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ فاستغل اي شئ فى العمل لصالحك
عاطفيًا: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضًا له آراؤه ويجب أن تحترمها
صحيًا: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيرًا، بل حاول أن تكون عادلًا
برج الجدي
مهنيًا: تحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات الحسّاسة والعالقة تحت وطأة الغضب
عاطفيًا: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعًا دقيقًا
صحيًا: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك
برج الدلو:
مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية
عاطفيًا: لا تنتظر من الشريك المبادرة إلى المصالحة، لأن سبب الخلاف هو أنت بعد تصرفك الفظ معه
صحيًا: كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلًا
برج الحوت:
مهنيًا: تراكم المشكلات في العمل قد يؤدّي إلى مواجهة مع الآخرين، فسارع إلى تخطّي ذلك لترتاح أكثر
عاطفيًا: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة
صحيًا: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء