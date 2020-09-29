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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29 ايلول-سبتمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
    مهنيًا: قد تشتبك مع الشركاء أو المسؤولين، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال

عاطفيًا: كُن متسامحًا ولو أنّ النصيحة هي في التشبّث بمواقفك إذا كنت مقتنعًا أنك على حق

صحيًا: تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءًا من رشاقتك

برج الثور:
          مهنيًا: يدعمك القدر ويأتيك الانفراج في الوقت المناسب، فيحمل اليك صديقًا لم تره منذ مدة طويلة جدًا، حاملا إليك بشرى سارّة

عاطفيًا: أحداث كثيرة مهمّة في حياتك العاطفية، أنت على موعد مع الفرح في ظروف خاصة

صحيًا: استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لمصلحتك وقد تحمل معها الحلول لبعض مشاكلك الصحية

برج الجوزاء:
مهنيًا: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة

عاطفيًا: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى الى تجديد العلاقة وتطويرها

صحيًا: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك

برج السرطان:
   مهنيًا: قد تتحمس لمشروع وتسعى إليه، قد تؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين والفلك يقف الى جانبك اليوم من الناحية المهنية

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك

صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء

برج الاسد:
مهنيًا: تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي

عاطفيًا: علاقة قديمة ترخي بظلالها على حياتك مع الشريك، بسبب هفوة بسيطة لكنها مقلقة

صحيًا: لا توهم نفسك بأنك مصاب بمرض خطير، ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون لك

برج العذراء:
  
مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية

عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك

صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك

:برج الميزان
مهنيًا: يخف الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسوؤليات

عاطفيًا: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب أيضًا وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار

صحيًا: لا تندم على ما قد مضى، وحاول جهدك إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها

برج العقرب:
   مهنيًا:يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار فكن عاقلا وغير متسرع

عاطفيًا: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك

اجتماعيًا: تلتقي أحد الأصدقاء القدامى وتقرران القيام برحلة ترفيهية تفيدكما صحيًا

برج القوس:                         
      مهنيًا: تشتد المشاعر الصادقة اليوم، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ فاستغل اي شئ فى العمل لصالحك

عاطفيًا: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضًا له آراؤه ويجب أن تحترمها

صحيًا: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيرًا، بل حاول أن تكون عادلًا

برج الجدي
  مهنيًا: تحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات الحسّاسة والعالقة تحت وطأة الغضب

عاطفيًا: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعًا دقيقًا

صحيًا: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك

برج الدلو:

مهنيًا:  مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية

عاطفيًا: لا تنتظر من الشريك المبادرة إلى المصالحة، لأن سبب الخلاف هو أنت بعد تصرفك الفظ معه

صحيًا: كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلًا

برج الحوت:
        مهنيًا: تراكم المشكلات في العمل قد يؤدّي إلى مواجهة مع الآخرين، فسارع إلى تخطّي ذلك لترتاح أكثر

عاطفيًا: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة

صحيًا: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء

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