الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسعى لخطف الصدارة أمام نيم أولمبيك





ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا.





ويعاني فريق باريس سان جيرمان من العديد من الغيابات في مباراة اليوم اليوم، حيث يفقد كلا من ماركينيوس وفيراتي ودراكسلر وكهرر وإيكاردي للإصابة، وكورزاوا ودي ماريا للإيقاف، وهيريرا ودانيلو إلينا بسبب تواجدهم بالعزل الصحي.





في المقابل يطمح نيم أولمبيك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.





كان باريس سان جيرمان سحق أنجيه بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما تغلب نيم أولمبيك على مونبلييه بهدف دون رد.





ويحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد نيم أولمبيك في المركز الـ 13 بـ 8 نقاط.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الفرنسي، ديجون مع رين، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.





يذكر أن مباريات الدوري الفرنسي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره نيم أولمبيك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، ضمن من منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.