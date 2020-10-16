رانيا يوسف: اشتغلت في حضانة .. وأول إعلان عملته أخذت 75 جنيها .. فيديو

وأوضحت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد" ،أن المخرج تواصل معها بعد ذلك لعمل إعلان وتقاضت عنه 75 جنيها، ومن ثم توالت الإعلانات.





وتابعت رانيا يوسف، خلال عملها بالاعلانات ودراستها فى الجامعة كانت تعمل كمضيفة طيران، قائلة: "بحب السفر والطيران جدا".





وأكدت رانيا يوسف، أن انطلاقتها الحقيقة فى مجال الفن كانت من مسلسل الحاج متولى.