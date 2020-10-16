رانيا يوسف: اشتغلت في حضانة .. وأول إعلان عملته أخذت 75 جنيها .. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، أنها تحب العمل حتى دخول المجال الفني، مضيفة أنها عملت فى حضانة للأطفال، وأثناء ذلك كانت تصور إعلان وكان المخرج على علم بطبيعة عملها.
وأوضحت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد" ،أن المخرج تواصل معها بعد ذلك لعمل إعلان وتقاضت عنه 75 جنيها، ومن ثم توالت الإعلانات.
وتابعت رانيا يوسف، خلال عملها بالاعلانات ودراستها فى الجامعة كانت تعمل كمضيفة طيران، قائلة: "بحب السفر والطيران جدا".
وأكدت رانيا يوسف، أن انطلاقتها الحقيقة فى مجال الفن كانت من مسلسل الحاج متولى.
وكانت آخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كلا من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.