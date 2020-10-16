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محافظات

محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:55 م
معرض تراثنا
معرض "تراثنا"
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أنغام الجنايني
تستمر 12 عارضة لمنتجات التلي بجزيرة شندويل، و5 عارضين لمنتجات الأثاث بمركز طهطا في محافظة سوهاج، في عرض منتجاتهم  بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية.

دُشن هذا المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المُخصص لمحافظتي سوهاج وقنا.


وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بـ"قنا وسوهاج" وتكليف صندوق تحيا مصر بتخصيص 50 مليون جنيه إضافية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية بالمحافظتين.


وأشاد بالاقبال الكبير على منتجات التلي والأثاث بالمعرض وهو ما يعكس تطور وجودة تلك المنتجات، مُشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن مُتميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة. 


وأعرب العارضين والعارضات من أبناء سوهاج على سعادتهم بتلك الفرصة التي حصلوا عليها للتواجد في هذا المعرض، وأشاروا إلى وجود طلبات كثيرة على المنتجات الخاصة بهم من المواطنين المُترددين على المعرض.
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
محافظ سوهاج: دعم ترويج المنتجات الحرفية والتراثية
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