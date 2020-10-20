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اقتصاد

بعد تصديق الرئيس على تقليل استخدام أكياس البلاستيك| اِعرف حجم استهلاك مصر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:39 م
تقليل استخدام أكياس
تقليل استخدام أكياس البلاستيك
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قسم الاقتصاد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 202  لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، والذي يعد بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، حيث أكدت وزيرة البيئة الى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية. 

وكشف آخر تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن حجم استهلاك مصر سنويًا من المنتجات والمواد البلاستيكية يبلغ نحو 9.35 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 9.7%، حيث تستحوذ صناعة التعبئة والتغليف على 38% من إجمالي استهلاك المواد الخام للدائن البلاستيك.

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وأوضح التقرير أن حجم انتاج مصر من اللدائن البلاستيكية يصل لنحو 2.1 مليون طن حيث تمثل أكثر من 20% من حجم سوق اللدائن لقارة أفريقيا، وأن حجم الاستثمارات بهذا القطاع يبلغ نحو 7.2 مليار دولار في حين يبلغ حجم الانتاج نحو 198 مليار جنيه وعدد المصانع 4890 مصنعًا يعمل بها 524 ألف عامل.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن قطاع البلاستيك يعد الحصان الاسود الخاص بالقطاع وكذلك من القطاعات المؤثرة في حجم الصادرات المصرية، منوها بأنه حقق نموا بحجم صادراته وانتاجه بنسبة تتراوح ما بين 16-17%، وأنه بالرغم من هذا النمو إلا ان قيمة الصادرات تأثرت بعدة عوامل منها انخفاض قيمة الدولار، وكذلك تراجع اسعار البترول بما ساهم في انخفاض الاسعار العالمية.

وارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من ” يناير-نوفمبر 2019″ بنسبة 4% لتسجل 1.71 مليار دولار في مقابل 1.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، وأن العام الماضي شهد نموا في عدد المصانع المسجلة بشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بما يوضح دحول استثمارات جديدة لحوالي 122 مصنعا جديدا بقطاع منتجات البلاستيك، لافتا إلى ان العام الجاري يشهد دخول استثمارات جديدة لإنشاء مصنعين بقطاع البتروكيماويات لإنتاج البولي ايثيلين، و البولي بروبلين وذلك تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.


وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع هو عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد  من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام ، فهناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة ، ونهدف الى تحديد الادوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية ، كما تقدمت بالشكر لكافة اعضاء ومجموعات العمل الفنية من الهيئات الحكومية الحكومية والجامعات والجهات البحثية على الجهد المبذول لوضع خارطة الطريق  لتقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية وهو ما سيتم بشكل تتدريجى خلال الفترات القادمة.

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