بنفس الألوان.. كريم فهمي وزوجته يتألقان في أحدث ظهور لهما

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.





تألقت زوجة كريم فهمي في الصورة بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بنطلون أسود ليجن ونسقت معه تي شيرت صيفي بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت زوجة كريم فهمي حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس صغيرة الحجم و متناسقة وجهها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.





فيما ظهر كريم فهمي ببنطلون وتي شيرت باللون الأسود أيضا، ونسق مع إطلالتها حذاء رياضي باللون الأبيض، مما منحهما إطلالات متشابهة.



