بالأحمر المكشوف.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

اعتادت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أبرز اللقطات و الصور و الرومانسية التي تجمع بينها و بين زوجها كريم فهمي.





كما كشفت صور زوجة كريم فهمي على انستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تتمتع بذوق أنيق و مميز في إقتناء قطع الملابس.