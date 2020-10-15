بالأحمر المكشوف.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها .
تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بفستان اوف شولدر مكشوف الصدر والاكتاف؛ باللون الأحمر النارى الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
اعتادت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أبرز اللقطات و الصور و الرومانسية التي تجمع بينها و بين زوجها كريم فهمي.
كما كشفت صور زوجة كريم فهمي على انستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تتمتع بذوق أنيق و مميز في إقتناء قطع الملابس.
وتحرص دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة و اختيار الإطلالات التي تكشف عن رشاقتها، و تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفخيمة التي تزيد من أناقتها و جاذبيتها.
وتعتمد زوجة كريم فهمي على الظهور بالإطلالات التي تجمع بين البساطة وعدم المبالغة التي تجعلها محط أنظار الجميع، كما تعتمد على فساتين السهرة الخلابة ذات الأقمشة الناعمة والرقيقة.