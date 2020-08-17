بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره صورة جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر الثنائي في لحظة رومانسية، وقام كريم فهمي باحتضان زوجته .
وتألقت زوجة كريم فهمي بإطلالة جذابة تخطف القلوب، مرتدية توب باللون الفوسفوري منقوش باللون الأسود، مع بنطال ابيض، ووضعت الحزام البسيط على أحدث صيحات الموضة على منطقة الخصر.
واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بدون تكلف.
وارتدت مجموعة من الإكسسوارات اللافتة في الرقبة واليد بشكل جمالي لافت للأنظار.
وتخلت عن وضع المكياج واكتفت بشكلها الجمالي الطبيعي.
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