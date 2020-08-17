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فن

كريم فهمي يسترجع ذكريات لعبه في النادي الأهلي ويوجه رسالة لـ متابعيه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:00 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم
استرجع الفنان كريم فهمي ذكرياته مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أثناء لعبه بالفريق أيام طفولته.

ونشر كريم فهمي صوره له مع أصدقاء في الاعلي بالتيشرت اللخمر وعلق عليها قائلا "ناشئين الاهلي مين يعرف يطلعني انا واحمد".

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
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