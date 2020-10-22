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رياضة

حسام حسن: هدفنا تتويج الاتحاد بكأس مصر.. والأهلي والزمالك أحرار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:01 م
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن تدريب زعيم التغر شرف له من بين أندية الدوري المصري الممتاز.

وتولي حسام حسن تدريب الفريق السكندري خلال الأيام الماضية خلفًا لـ طلعت يوسف، وقاد النادي إلي نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز اليوم علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وقال حسام حسن خلال تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "اخترت الاتحاد بسبب معزّتي الخاصة له، بجانب ناديي المصري والإسماعيلي".

وبسؤاله عن تدريب الأهلي والزمالك مستقبلًا، أوضح: "الأهلي والزمالك لهم اختياراتهما و(ناسهم) ، الجهاز الفني السابق للاتحاد بقيادة طلعت يوسف أدى ما عليه، وعملنا مع اللاعبين وغيرنا من طريقة اللعب".

وواصل: "أهم عمودين في الفريق محمود رزق وعمرو الميداني غابا عن المباراة، بجانب أحمد نبيل مانجا ونور السيد، وهذا الرباعي يفرق كثيرًا معنا".

وأكمل: "كنت أسابق الزمن نظرًا لضيق الوقت حتى يستوعب الفريق هذه الفترة الصغيرة كأننا لخصنا فترة إعداد، سنحاول ونعمل كل ما علينا لتحقيق لقب كأس مصر".

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