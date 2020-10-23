طارق شوقي: لا علاقة لوزارة التعليم بالتفاصيل المالية لزيادات المعلمين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مشروع القانون الخاص بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الوسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سوف يتم مناقشة مقترح القانون في الدورة البرلمانية القادمة مشيرا إلى أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم.





وأضاف وزير التربية والتعليم : نرجو الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل. ، و نرجو عدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون.





وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن الزيادات المقترحة هي:





(١) زيادة بدل المعلم: ٥٠٪؜ من قيمة هذا البدل في ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٢) زيادة حافز الأداء الشهري: ٥٠٪؜ من قيمة هذا الحافز في ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٣) زيادة مكافأة الامتحانات: ٢٥٪؜ من قيمة المكافأة المقررة في ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٤) حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيها للمدير والوكيل.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ إلى ٤٧٥ جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية.