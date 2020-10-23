AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طارق شوقي: لا علاقة لوزارة التعليم بالتفاصيل المالية لزيادات المعلمين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مشروع القانون  الخاص بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الوسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سوف يتم مناقشة مقترح القانون في الدورة البرلمانية القادمة مشيرا إلى أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نرجو الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل. ، و نرجو عدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن الزيادات المقترحة هي:


(١) زيادة بدل المعلم: ٥٠٪؜ من قيمة هذا البدل في  ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٢) زيادة حافز الأداء الشهري: ٥٠٪؜ من قيمة هذا الحافز في ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٣) زيادة مكافأة الامتحانات: ٢٥٪؜ من قيمة المكافأة المقررة في ٣٠\٦\٢٠٢٠

(٤) حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيها للمدير والوكيل.


وأكد وزير التربية والتعليم ، أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ إلى ٤٧٥ جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

برلمانية: زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم

رئيس تعليم البرلمان: زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الرئيس بالمعلمين

بعد الزيادات المالية الجديدة .. وزير التعليم لـ المعلمين: انتظروا حوافز أخرى كثيرة خلال العام

هل تحتاج زيادات المعلمين الجديدة لموافقة البرلمان.. برلمانية تجيب

نائب وزير التعليم السابق: نظرة الدولة إيجابية للمعلمين.. والقرارات الجديدة ستنهي الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

بعد حفلة رقص داخل فصل.. وكيل التربية والتعليم بالجيزة: إحالة مديرة المدرسة والمشرف للنيابة الإدارية

عجائب قيام الليل .. معجزات لمن أدركها

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

سبب تزايد إصابات كورونا في مصر؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

سبب تزايد إصابات كورونا في مصر؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

المشير طنطاوي.. تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط بـ قناة السويس غدا

أنا نمبر 1 | شاهد هاني شاكر يغني "بنت الجيران" ويقلد حسن شاكوش

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي