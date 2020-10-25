الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 48.82 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع .
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 48.82 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع .
اقرا ايضا ...توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .