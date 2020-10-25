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اقتصاد

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
العملات العربية
العملات العربية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 48.82 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع .


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

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