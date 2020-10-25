محمود فيصل: مشهد الانتخابات في اليوم الأول مبهج.. والمرأة المصرية تتقدم الصفوف.. فيديو





وأضاف فيصل أن المرأه المصرية نجحت في الحصول على دور القيادة مشيرا إلى أنه كان هناك مشاركة كبيرة من المرأه المصرية وأصبحت في مقدمة الصفوف وكان هناك مشاركة لكبار السن ولذوي الإعاقة.





وتابع عضو مجلس النواب أن قوات التأمين من الشرطة والقات المسلحة قدمت الدعم والمساعدة لكبار السن ولذوي الإعاقة والتسهيل والتيسير عليهم خلال الإدلاء بصوتهم في العملية الإنتخابية.





وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

أكد النائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ أن اليوم كان مبهجا مؤكدا أن طريقة التصويت اختلفت بشكل كبير فقد ظهر في محافظات الصعيد منذ التاسعة صباحا كان هناك طوابير على مراكز الاقتراع وهي كانت مبشرة بشكل كبير.