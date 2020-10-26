رئيس هيئة قناة السويس: تعاون مع هولندا في تدشين أكبر كراكات الشرق الأوسط

كشف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، عن تفاصيل زيارته لهولندا مشيرا الي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة





واوضح رئيس هيئة قناة السويس لـ صدي البلد، تفاصيل جولتة التفقدية داخل الكراكة "مهاب مميش" أكبر كراكات الشرق الأوسط لمتابعة أعمال تركيب المعدات والآلات بترسانة شركة Royal IHC الهولندية بميناء روتردام.

اشار الي ان طول الكراكة يبلغ ١٤٧,٤مترا، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات. وخلال جولته، تفقد الفريق ربيع الأقسام وعنابر التشغيل المختلفة بالكراكة وكل من غرفة الماكينات وغرف الإعاشة وقمرة القيادة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن قدرات وإمكانيات الكراكة، وتعرف على الجدول الزمني المخطط للانتهاء من أعمال البناء وموعد التسليم. ‏ ولفت الفريق اسامة ربيع الي حضوره مراسم تدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، وذلك بترسانة كريمبن التابعة لشركة Royal IHC الهولندية.





و شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الجمعة الماضية، مراسم تدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، وذلك بترسانة كريمبن التابعة لشركة رويال IHC الهولندية. حضر مراسم التدشين Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة Royal IHC الهولندية، والسفير حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا، والمهندس صلاح أبو مسلم مدير إدارة التموين بالهيئة.

خلال التدشين، تم إنزال الكراكة"حسين طنطاوي" من قزق الترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

يأتي ذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وترسانة Royal IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين، وتعد الكراكة الجديدة"حسين طنطاوي" هي الكراكة الثانية التي تدشنها الهيئة بعد تدشين الكراكة"مهاب مميش" وتتماثلان في التصميم والطراز والمواصفات الفنية، يبلغ طول الكراكة ١٤٧,٤مترا، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة ضمن جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة، مثمنًا في هذا الصدد التعاون المثمر مع ترسانة رويال IHC الهولندية المصنفة كأكبر الترسانات العاملة في مجال بناء الكراكات، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل رغم الظروف غير المواتية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" .





وأكد رئيس الهيئة على الدور الحيوي لأسطول الكراكات باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة، وكونه الضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ ٢٤ مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة رغم عوامل الإطماء وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية، لافتًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة للهيئة خلال الآونة الأخيرة ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانيء المصرية وتطهير البحيرات.





في ذات السياق، وعلى هامش زيارته لترسانة IHC الهولندية، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بـ Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات، والرؤى المطروحة لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب الكوادر البشرية.





كما تفقد الفريق أسامة ربيع الكراكة "مهاب مميش" بميناء روتردام وتعرف خلال جولته على الأقسام وعنابر التشغيل المختلفة بالكراكة وكل من غرفة الماكينات وغرف الإعاشة وقمرة القيادة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن قدرات وإمكانيات الكراكة، و الجدول الزمني المخطط للانتهاء من أعمال البناء وموعد التسليم.





وصلت نسبة الإنجاز بالكراكة "مُهاب مميش" إلى ما يقرب من ٨٥% حيث أوشكت مرحلة تركيب المعدات على الكراكة على الانتهاء لتبدأ بعدها تجارب البحر في نهاية شهر نوفمبر المقبل بمشيئة الله.





‏كما تضمنت الجولة التفقدية، زيارة رئيس الهيئة لمحاكي التدريب الخاص بترسانة رويال IHC الهولندية بقرية كندرديك، حيث يشمل التعاقد لأول مرة على توريد محاكي كراكات متقدم لتدريب الأطقم الفنية والكوادر البشرية بالهيئة على العمل بالكراكات.





‏في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السيد Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية.





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