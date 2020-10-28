صور طريفة لدب قطبي يسبح في الماء

في لقطات طريفة، تم تصوير دب قطبي كسول يطفو بطنه في بركة من الماء، في هانوفر بألمانيا.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يبلغ الدب من العمر سنة واحدة فقط، ويعيش مع والدته في حديقة حيوانات في هانوفر، والتقطت الصور أنتجي وينر براون مصور الحياة البرية في حديقة الحيوان في شمال ألمانيا.
وقالت وينر براون، 56 سنة، إن هذه الدببة تستمتع بمساحة واسعة بها الكثير من المياه والأماكن الترفيهية وأماكن للاسترخاء، كما اتضح في الصور، مضيفة "أعتقد أن لديه كل ما يحبه، لذلك فهو سعيد ويستمتع".
ومن المعروف أن وزن الدب الذكر من الممكن أن يصل إلى وزن 10 رجال عندما يكتمل نموه
وتابعت براون، قائلة: "كانت هذه لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي.. أعتقد أن هذا الدب كان متعبًا وكان عليه أن يستريح، لكن غالبًا ما يستريح في أوقات لا يمكن لأحد أن يراه".
وتعد هذه الصورة توثيق لسعادة الدب الصغير وهو يلعب ويلهو في الماء البارد، وتقول أنتجي: "تصوير الحياة البرية هو شغفي .. غالبًا ما أبقى لساعات لأراقب حيوان ما أو مشهد بري يسحرني .. حتى أتمكن من التقاط صور غير عادية للحيوانات".