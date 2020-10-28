صور طريفة لدب قطبي يسبح في الماء

في لقطات طريفة، تم تصوير دب قطبي كسول يطفو بطنه في بركة من الماء، في هانوفر بألمانيا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يبلغ الدب من العمر سنة واحدة فقط، ويعيش مع والدته في حديقة حيوانات في هانوفر، والتقطت الصور أنتجي وينر براون مصور الحياة البرية في حديقة الحيوان في شمال ألمانيا.