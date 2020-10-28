تصادف وجود أحدهما.. مصرع شخصين في تجدد خصومة ثأرية في سوهاج

لقي شخصان مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية مُتفرقة بالجسم، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بناحية قرية الجلاوية بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج

















وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز ساقلتة بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ف. ح"، 55 عامًا، لا ينتمي لطرفي المُشاجرة وتصادف تواجده بالمكان، و"س. س"، 52 عامًا، مُتأثرين بإصابتهما بطلقات نارية مُتفرقة بالجسم.









تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.







