AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تصادف وجود أحدهما.. مصرع شخصين في تجدد خصومة ثأرية في سوهاج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:34 م
جثة
جثة
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي شخصان مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية مُتفرقة بالجسم، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بناحية قرية الجلاوية بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.




وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز ساقلتة بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ف. ح"، 55 عامًا، لا ينتمي لطرفي المُشاجرة وتصادف تواجده بالمكان، و"س. س"، 52 عامًا، مُتأثرين بإصابتهما بطلقات نارية مُتفرقة بالجسم.


تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.


حُرر المحضر اللازم  بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

خلافات عائلية.. مصرع مُعلمة إثر إصابتها بطلقات نارية على يد أحد أقاربها في سوهاج

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الألمانية للدوري الممتاز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ بوسى شلبي بمهرجان الجونة تثير الجدل

مثيرة وجريئة.. شاهد| فساتين هدى الإتربي في مهرجان الجونة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أسامة هيكل مشيدا بكلمة الرئيس: أول رد من حاكم عربي على الإساءة للرسول

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي