أروى جودة في حوار لـ صدى البلد: أقبل أن أكون نمرة اتنين في هذه الحالة.. والمرأة في مجتمعنا حاليا تعرف ماذا تريد

اختياراتي الفنية لم تتغير بعد نجاح "إلا أنا".. ووالدتي من محبي المسلسلات الطويلة

هذا هو الجانب الإيجابي الذي وجدته في كورونا.. وإذا لم أكن ممثلة سأكون من معجبي هؤلاء النجوم

اكتشفت حبي للأكل في فترة كورونا.. ووزني زاد ٣٠ كيلو خلال الحجر المنزلي





أروى جودة.. فنانة متعددة المواهب، تعرف دائما ماذا تريد، روحها خفيفة على محبيها وجمهورها، تسعى لتقديم كل جديد في عملها وتطور من نفسها دائما سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وإطلالتها جذابة على الشاشة، ويظهر هذا من رد فعل الجمهور على ما تقدمه أروى، مثل ماحدث معها من خلال حكايتها "سنين وعدت" في مسلسل "إلا أنا"، فكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.









وحرصت أروى مؤخرا على التواجد في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته ٢٣ أكتوبر وتنتهي ٣١ من نفس الشهر، وتحضر حاليا لحكايتها في مسلسل "نمرة اتنين" المقرر عرضه يوم ٢٨ أكتوبر.









وكان لـ"صدى البلد" لقاء مع أروى حكت لنا فيه عن تواجدها في مهرجان الجونة، وماذا فعلت في فترة الحجر المنزلي وكورونا، وكشفت عن تفاصيل مسلسل "نمرة اتنين".. وإلى نص الحوار:-









كيف رأيتِ إطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في ظل أزمة كورونا؟

أنا سعيدة أننا أخرجنا تلك الدورة، وأحيي جرأة عائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم أخذوا تلك الخطوة المهمة، وساروا على درب مهرجان فينيسيا، الذي أقام دورته قبلنا ونجحت، والسينما مهمة في حياتنا، ونستطيع من خلال أن نوصل رسائل لكل العالم، ونساعد في المرور من كل الأزمات، إلى جانب هذا كان يجب أن يكون هناك شيء نفعله ويشغلنا عن كورونا.









ما أصعب شيء واجهك خلال فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا؟

وزني زاد ٣٠ كيلو، وزعلت من نفسي أنني لم اهتم بها، ولكن أنا الآن تعودت على حب نفسي، وأعمل على هذا دائما، وخسرت من وزني ٢٠ كيلو.









كيف رأيتِ تصوير الأعمال الفنية في ظل أزمة كورونا؟

كل من في الصناعة كان بحاجة إلى العمل، وحرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، فعلى سبيل المثال حينما كنت أصور حكاية سنين وعدت بمسلسل "نمرة اتنين"، وزارة الصحة أحضرت لنا دكتور في اللوكيشن، إلى جانب الالتزام بالتعقيم، وكل من يقف وراء الكاميرا كان يرتدي كمامة، فكان يجب أن نتوخى الحذر، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نجلس في بيوتنا دائما ونتحبس، ويجب أن نكون أقوى ونحارب.









ما هو الجانب الإيجابي الذي حدث لكِ بسبب كورونا؟

اقتربت أكثر من عائلتي، وأنا أقول إن السلبية من الممكن أن نحولها إلى إيجابية إذا أردنا، وعلينا أن نجدد من أنفسنا ونتأقلم ونحب الحياة.









ماذا اكتشفت أروى عن نفسها في فترة الحجر المنزلي؟

اكتشفت أنني أحب الأكل كثيرا، ولم أشعر بالأزمة بشكل كبير لأنني كنت أجلس في البيت دائما، وسعيدة أن عائلتي اقتربت أكثر، إلى جانب هذا بدأت أرسم من جديد، وأشاهد اعمال فاتتني، وحاولت أن أكون قريبة بشكل كبير من أصدقائي المقربين وعائلتي، وأقول لكل الناس يجب أن تحبوا عائلاتكم لأنهم سيظلون معكم حينما تكونوا عواجيز، وأتمنى أن تزول تلك الغمة سريعا ونعود إلى حياتنا.









بعد النجاح الكبير الذي حققتيه بمسلسل "إلا أنا".. ماذا تغير في اختياراتك وخطواتك الفنية المقبلة؟

ستظل خطواتي كما هى، فالممثل هو نجم بكل الجمهور الذي يحاوطه، وأنا أحب أن أكون مرتاحة نفسيا مع الممثلين المتواجدين معي بأى عمل، لأننا نقضي وقتا كبيرا سويا، ونكون عائلة حرفيا، وفرصة أن أكون بطلة في مسلسل "إلا أنا" كانت خطوة مهمة بالنسبة لي.









ماذا عن مشاركتك في مسلسل "نمرة اتنين"؟

هذه هى المرة الثالثة التي أعمل فيها مع الفنان آسر ياسين، وهو صديق عزيز جدا، وهى المرة الأولى لي مع المخرج هاني خليفة، ومنذ فترة كبيرة وأنا أريد أن أعمل معه، وسما مؤلفة العمل كسبتها كصديقة، وأحببت قصة العمل التي تتحدث عن تفسيرك لنمرة اتنين، سواء من خلال الحب التاتي، الخيانة، وكثير من المواضيع التي نرى كيف طبقت مصر والسعودية التعامل معها، وأنا نفسي أشوف باقي حلقات العمل لباقي الممثلين سواء ماجد الكدواني، منة شلبي، شيرين رضا وغيرهم، فكل المشتركين في الحكايات نجوم، وإذا لم أكن ممثلة سأكون نمبر وان فان ليهم.









متى ترضى أروى جودة أن تكون نمرة اتنين؟

أكون "نمرة اتنين" أمام أسرتي، وأى حد محتاجني، ولكن حينما يكون معناها أن يذلني أحد أو يسبب لي مشاكل فلن أقبل بها أبدا.









ما رأيك في زيادة أعداد المسلسلات القصيرة والمختلفة في أفكار حلقاتها خلال الفترة الماضية؟

هناك عدد من الجمهور يحب المسلسلات القصيرة، والقصص الجديدة، وآخرون يحبوا المسلسلات الطويلة، مثل والدتي، والمهم في النهاية أن يكون هناك تنوع في الأعمال يرضي كل أذواق الجمهور.









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